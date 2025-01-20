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花蓮66歲男抗癌13年 生前歡送會告別親友

2025/1/20 16:56（1/20 17:06 更新）
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66歲阿清哥（前左）13年前罹患鼻咽癌，113年病情急遽惡化，他在兒女的建議下，日前邀集親友好好道別，大家在生前歡送會上吟唱詩歌、互道珍重，用行動留下珍貴回憶。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 114年1月20日
66歲阿清哥（前左）13年前罹患鼻咽癌，113年病情急遽惡化，他在兒女的建議下，日前邀集親友好好道別，大家在生前歡送會上吟唱詩歌、互道珍重，用行動留下珍貴回憶。（門諾醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 114年1月20日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）66歲阿清哥與癌症搏鬥13年，去年底病情急遽惡化，他在生命最後一哩路，想跟親友好好道別，子女日前特為他舉辦「生前歡送會」，邀請親友一起吟唱詩歌、噙淚互道珍重。

門諾醫院今天表示，曾在醫院擔任安寧居家護理師的女兒感動淚流不止表示：「陪伴病人善終、圓夢是日常，但主角變成自己的爸爸，卻成為人生當中最難的功課。」

阿清哥13年前罹患鼻咽癌，治療過程中病況一度好轉，不料去年初再度復發，癌細胞這次來得又急又快。他在兒女的建議下邀集親友好好道別。

女兒表示，父親罹癌之初讓她無法接受，連靠近病房探視都感到害怕，以為只要不看見，就可以當作沒有生病；直至去年初病況惡化，她勇敢選擇一路陪伴手術、治療，並準備專屬父親的歡送會，用行動留下珍貴回憶。

繼承父業、專職做餐飲的兒子說，父親即將遠行，親友們齊聚一堂為父親「餞行」，他對此充滿感謝。父親一直鼓勵他在學業、事業上創新，常為他按讚；若上帝說此生只能為1人按讚，他會毫不猶豫按給爸爸。

「你陪我一生，很遺憾我不能陪你到老。」阿清哥向妻子深情告白令全場動容，妻子回應：「你留給我的恩典已足夠，謝謝你。」妻子樂觀可愛，每天早晨對阿清哥說：「我們還有100天。」即使病痛纏身，她總是提醒阿清哥活在當下，珍惜彼此擁有的每一天。

值得一提的是，為了能夠長伴妻子，阿清哥買了一輛新機車「阿清號」送給妻子，若買菜時車發不動，還能罵聲「臭阿清」。幽默逗樂全場，也展現夫妻倆滿滿的愛與默契。

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此外，阿清哥特別感謝門諾醫院醫療團隊13年來的支持，尤其是主治醫師卓俊宏的永不放棄與悉心陪伴。他說，每一次復診或治療時，卓醫師總是耐心傾聽，不僅提供醫療上的專業建議，還不時用幽默緩解他的緊張與不安。不僅是一位優秀的醫生，更像是一路同行的夥伴與家人，帶給他莫大的勇氣與信心。

卓俊宏表示，阿清哥用愛與勇氣書寫人生的最後一章，他的坦然與感恩深深感動大家。「安寧」並不是等死，而是讓患者不再被病痛所困，並在人生最後的旅程中，找到平靜與尊嚴。（編輯：謝雅竹）1140120

#花蓮
#門諾醫院
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