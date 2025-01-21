加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
清泉崗基地士官長遭發動機吸入 送醫搶救不治
首頁 / 地方

因應年前買花潮 建國花市、台北花市營業至除夕

2025/1/21 12:27（1/21 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市產業發展局21日表示，為因應農曆年前購買花卉的消費人潮，台北花市、建國假日花市將營業至28日（除夕）。圖為建國花市日前逛街人潮。（產發局提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月21日
台北市產業發展局21日表示，為因應農曆年前購買花卉的消費人潮，台北花市、建國假日花市將營業至28日（除夕）。圖為建國花市日前逛街人潮。（產發局提供）中央社記者劉建邦傳真 114年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北21日電）農曆春節將屆，因應過年前的消費人潮，台北花市將從24日至28日除夕中午，全天候營業；此外，建國假日花市已從18日起每天早上9時營業至晚間8時，除夕當天則營業至下午5時。

台北市產業發展局今天表示，農曆過年將屆，許多民眾會買花卉妝點住家迎接好年，因應春節期間，民眾採購應景花卉需求及消費人潮，建國假日花市自18日至27日延長營業時間，每天從上午9時至晚上8時止。

產發局指出，至於28日（除夕）當天，建國假日花市將營業至下午5時止，而花市營業期間禁止停放任何車輛，另於2月1日、2日、8日、9日休市，期間原場地將提供讓民眾停車使用，並於15日、16日開市。

業者表示，今年花卉種類以花期較長的球根類仙客來較多，海棠花、長壽花也是民眾會選購的花卉，許多花卉的價格都平穩。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，位於內湖區的台北花市因應民眾春節期間採購花卉高峰期，即日起延長營業至下午3時，但須視個別攤商營業狀況而定，並將從24日至28日中午12時，全天24小時營業，連續108小時不打烊。

台北花市表示，農曆春節前夕，全台主要花卉產區供應量平穩，切花供貨量預估約100萬把，而各式盆花種類豐富，無論蝴蝶蘭、金桔、長壽花、菊花等，皆是民眾送禮或居家除舊布新的好選擇。（編輯：蕭博文）1140121

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

65
更多編輯台推薦新聞：