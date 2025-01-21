加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
腸病毒疫情下降脫離近10年最長流行期 上週增2例重症
首頁 / 地方

台南地震受災戶 估25日前可獲慰助金

2025/1/21 18:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南21日電）今天凌晨嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，台南市楠西區與玉井區出現多起房屋災損，台南市長黃偉哲下午陪同行政院長卓榮泰勘災時表示，預計在25日前發放慰助金給災民。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，此次地震震央雖然在嘉義，但台南市楠西區、玉井區仍有部分災情發生，還好沒有造成嚴重人員傷害，僅有1名民眾因腳踝扭傷住院，且經醫師評估預計很快可康復。

黃偉哲表示，針對房屋毀損情形，將委請結構技師進行初評與民宅鑑定，並加緊災後復原作業，另外，由於年節將近，市府預計於25日前發放慰問金，希望扶持災民度過難關。

他說，玉井區仁愛街一處民宅大樓受災梁柱損壞，實際居住26戶共49人已全數撤離，自行依親或接受市府暫時安置，廠商下午進場施作強化鋼梁，評估安全無虞後會開放住戶回家拿東西，後續再由結構技師依照危險建築物緊急評估，分類申報受損建物狀況。

台南市政府提供資料指出，設於玉井區公所2樓收容中心至今天下午共收容11人，由區域防災協作中心慈濟志工提供熱食，玉井區共計登錄24筆災情案件，受理101件建築物損壞通報。

台南市政府指出，楠西區受損較嚴重包含民族路157巷、民權路、中興路等區域，10多戶平房天花板坍塌、圍牆倒塌，還有不少民宅出現水管破裂情況，至今天下午為止，避難收容人數17人，就近安置在楠西老人文康活動中心。

google news透過 Google News追蹤中央社

市府指出，針對楠西區災情已先針對較密集嚴重區域進行屋損調查，由結構技師判定為黃單或紅單，收容災民若確定住家安全，即可陸續返家。

市府指出，學校受災部分，統計至下午2時30分止，經校安系統通報共有256所學校受到不同程度損害，初估至少需要逾新台幣1億元復建經費，教育局已授權各校先行處理，後續將給予經費補助，儘早恢復學校正常運作。（編輯：謝雅竹）1140121

黃偉哲
嘉義地震卓揆視察台南災情 承諾安心措施絕不會少台南亞太成棒主球場提前竣工 估3月驗收後使用
卓榮泰
川普端新政 政院：深化符合雙方戰略方向合作總預算刪減2075億創新高 傅崐萁：守護人民荷包
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

31
更多編輯台推薦新聞：