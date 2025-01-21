台南地震受災戶 估25日前可獲慰助金

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）今天凌晨嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，台南市楠西區與玉井區出現多起房屋災損，台南市長黃偉哲下午陪同行政院長卓榮泰勘災時表示，預計在25日前發放慰助金給災民。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，此次地震震央雖然在嘉義，但台南市楠西區、玉井區仍有部分災情發生，還好沒有造成嚴重人員傷害，僅有1名民眾因腳踝扭傷住院，且經醫師評估預計很快可康復。

黃偉哲表示，針對房屋毀損情形，將委請結構技師進行初評與民宅鑑定，並加緊災後復原作業，另外，由於年節將近，市府預計於25日前發放慰問金，希望扶持災民度過難關。

他說，玉井區仁愛街一處民宅大樓受災梁柱損壞，實際居住26戶共49人已全數撤離，自行依親或接受市府暫時安置，廠商下午進場施作強化鋼梁，評估安全無虞後會開放住戶回家拿東西，後續再由結構技師依照危險建築物緊急評估，分類申報受損建物狀況。

台南市政府提供資料指出，設於玉井區公所2樓收容中心至今天下午共收容11人，由區域防災協作中心慈濟志工提供熱食，玉井區共計登錄24筆災情案件，受理101件建築物損壞通報。

台南市政府指出，楠西區受損較嚴重包含民族路157巷、民權路、中興路等區域，10多戶平房天花板坍塌、圍牆倒塌，還有不少民宅出現水管破裂情況，至今天下午為止，避難收容人數17人，就近安置在楠西老人文康活動中心。

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市府指出，針對楠西區災情已先針對較密集嚴重區域進行屋損調查，由結構技師判定為黃單或紅單，收容災民若確定住家安全，即可陸續返家。

市府指出，學校受災部分，統計至下午2時30分止，經校安系統通報共有256所學校受到不同程度損害，初估至少需要逾新台幣1億元復建經費，教育局已授權各校先行處理，後續將給予經費補助，儘早恢復學校正常運作。（編輯：謝雅竹）1140121