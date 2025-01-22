春節食安把關 花蓮年貨大街發放食品簡易篩檢試劑

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）維護春節食材安全，花蓮縣衛生局特別準備過氧化氫、非法色素及二氧化硫等檢驗試劑，將在年貨大街展售活動設服務攤位，示範試劑使用方法，供民眾索取DIY篩檢食品，安心過年。

花蓮今年的「年貨大街」展售活動將從23日至27日，每天下午3時到晚間10時在花蓮市日出大道登場；為維護食材的安全，花蓮縣衛生局長朱家祥透過新聞稿表示，現場提供免費3種食品安全檢驗試劑。

第一種「過氧化氫」試劑可以檢測魚丸、豆干、魷魚絲、鹽水雞等食材有無過氧化氫殘留。過氧化氫俗稱雙氧水，具有食品殺菌漂白用途。常見用於魚肉煉製品、豆類製品、麵粉類及其製品（如熟麵）、乾貨等。業者在製作過程若添加過量過氧化氫殘留在食品中，就有可能會引發急性腸胃炎、腹瀉等不適症狀。

第二種「非法色素（三合一）」為皂黃/二甲基黃/二乙基黃試劑，檢測豆乾、油豆腐、豆棗、素肉及鹹魚等食材有無添加工業用色素。皂黃主要用於金紙、油漆、皮革的工業染色，食用過量可能引起肝臟細胞損害，誘發肝癌的發生。

二甲基黃別名「奶油黃」，過去曾用於人造奶油添加黃色，曾非法添加在豆干、醃漬黃蘿蔔、酸菜、芥菜及人造奶油等，工業上主要用於金紙的染色劑。二乙基黃為工業用染料，可用於石油、礦物油和鞋油等染色。

第三種「二氧化硫（SO2）」試劑可檢測食材中的二氧化硫（俗稱亞硫酸鹽），添加於食品中除可殺菌及抑制微生物生長外，也可防止食品褐變，讓食品賣相變好但卻不健康，常被業者添加於脫水蔬菜、乾貨、金針、加工筍與蜜餞等。二氧化硫食用過量除會造成腸胃不適外，更會引起氣喘患者產生不同程度的過敏反應，如哮喘與呼吸困難等症狀。

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朱家祥表示，試劑領取後依照說明書指示使用，並存放至安全地方，避免幼童及老人誤食。簡易檢驗試劑是幫助鄉親對購買的年貨食材自行把關，如有發現異常（陽性）食品時，請將購買資訊及食材來源提供給衛生局食品藥物管理科（電話：03-8226959）做進一步檢驗，經衛生局再行抽驗確認後，即可告發該食品業者，以杜絕黑心食品流入市場。

花蓮縣衛生局提供各類食品檢測服務，包括殘留農藥、食品添加物及食品微生物等。民眾如有自檢產品的需要，也可多利用衛生局專業檢測服務洽詢或上官網站查詢。（編輯：李淑華）1140122