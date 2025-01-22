加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中俄伊朗北韓結成「邪惡聯盟」川普外交新挑戰
首頁 / 地方

北市春節稽查一番賞 法務局：逾半數有缺失

2025/1/22 18:38（1/22 18:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市法務局22日指出，農曆春節即將到來，為確保消費安全，近日聯合商業處、市場處和警察局進行春節專案稽查，結果發現不少民眾所喜愛的「一番賞」抽獎超過半數以上都有缺失。（台北市法務局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年1月22日
台北市法務局22日指出，農曆春節即將到來，為確保消費安全，近日聯合商業處、市場處和警察局進行春節專案稽查，結果發現不少民眾所喜愛的「一番賞」抽獎超過半數以上都有缺失。（台北市法務局提供）中央社記者黃麗芸傳真 114年1月22日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北22日電）為確保農曆春節期間消費安全，台北市法務局今天表示，近日執行跨局處春節專案稽查，民眾喜愛的一番賞抽獎逾半數有缺失，且多家超商和賣場所售福袋也不合格，已全數改善或下架。

法務局今天發布新聞稿表示，農曆春節即將到來，為確保消費安全，近日聯合商業處、市場處和警察局進行春節專案稽查，結果發現不少民眾所喜愛的一番賞抽獎，超過半數以上出現缺失。

消保官日前會同市場處、商業處及警察局抽查西門町萬年大樓及台北車站地下街店鋪，特別針對「消費資訊揭露」進行抽查。法務局說，共計抽查23間店鋪，結果有12間出現缺失，其中7間店鋪已開出的籤紙黏死無法檢視背面序號；2間店鋪的抽籤盒另放置於他處；1間店鋪同時出現上述2種缺失；2間店鋪有販售混套一番賞情形，但未明確揭露。

法務局表示，上述缺失都已輔導業者應將已開出的籤紙，使消費者可檢視其序號，且應主動將籤盒放置於明顯可見處，並明確揭露混套情形，以避免衍生相關爭議。

另外，台北市政府也將不定期稽查，若經輔導拒不改善者，後續將依台北市消費者保護自治條例裁罰。

法務局提到，商業處也針對4大超商、大賣場及網購平台業者進行福袋查核，結果發現萊爾富、OK超商、全聯及蝦皮、露天網購平台賣家所販售的福袋，都違反「零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項」，已命限期改善，現已全數改善完畢或下架。

商業處指出，福袋為消費者過年期間常買的應景商品，今年1月中旬針對統一超商、全家便利商店、萊爾富超商、OK超商、全聯5家業者及蝦皮、露天網購平台賣家所販售福袋進行抽查，經查除統一超商、全家便利商店業者符合規定外，其餘皆有部分內容與規定不符，查核當天要求業者立即改善，業者都改善完成或下架，商業處將持續追蹤。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，目前尚未販售福袋的家樂福及百貨業者，商業處預計於1月下旬春節前完成抽查，以維護消費者權益。

法務局指出，針對「2025台北年貨大街」店家的商品標價部分，已查核約500多家次，消保官針對商品價格標示共計輔導47家次攤商改善；其中有6家均有未標示商品價格及份量等違規情形，現場要求改正後複查仍未改善，已移請主管機關商業處要求改正，若逾期仍未改正，將由商業處依法裁處。（編輯：張銘坤）1140122

#萊爾富超商
#台北市法務局
#商業處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

87
更多編輯台推薦新聞：