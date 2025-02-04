連2年同一人中頭獎惹議 內埔鄉長：沒必要賠上清譽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣4日電）屏東內埔鄉年節大街抽獎活動，連續2年頭獎汽車都由同1人獲得，引發爭議，屏檢分案調查。內埔鄉長鍾慶鎮今天強調，絕對公正，沒有必要賠上公所信譽及自己清譽。

鍾慶鎮今天接受中央社記者電話訪問指出，自己與得獎者並不認識，也沒有任何的動機非要讓她得獎，更沒有必要為了1輛車子賠上內埔鄉公所的信譽與自己的清譽；強調摸彩過程絕對公平、公正、公開。

網友質疑摸彩箱內彩券都是平或折的，只有頭獎得主彩券是一團紙。鍾慶鎮回應，箱子內很多都是一團紙、一坨紙，也有人折成別的形狀，自己手伸進摸彩箱就是憑手感，也只能說得獎者真的是幸運。

鍾慶鎮說，這次摸彩券是1張賣新台幣20元，共有3萬多張摸彩券，獎品有家電、電器、汽車等，未來也會考慮找公正單位見證摸彩過程，讓活動一直改進。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，針對屏檢分他字案進行調查。鍾慶鎮表示，尊重。

屏東縣內埔鄉公所舉辦年節大街活動，初四摸彩獎項包含家電、電動車、電視、機車及超級大獎汽車，其中最大獎汽車，連2年都是由同1人所獲得，引發爭議。（編輯：李淑華）1140204