超商「店到店」非法寄運免稅菸品 金門1月查獲23件

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（中央社記者吳玟嶸金門23日電）春節將至，為防止非法菸酒品流入市場，金門岸巡、航警加強查緝，經彙整1月查獲案件，不法分子常利用便利商店「店到店」服務或委託旅客攜帶等手法，非法運輸免稅菸品。

農曆春節將至，為維護市場秩序並防堵非法菸酒品流入市場，海巡署金馬澎分署第九岸巡隊與內政部警政署航空警察局台北分局金門分駐所，1月起已開始在金門料羅港、金門航空站強化查緝工作。

金門縣政府財政處透過新聞稿表示，依菸酒管理法及入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法等法規，免稅菸酒品僅供個人自用，輸入後不得轉作營業用途，違規者將依法面臨罰款、沒入違規物品等處分，情節嚴重者可能面臨加重處罰。

根據財政處提供資料，第九岸巡隊1月間查獲民眾利用便利商店「店到店」物流服務寄運免稅菸品共23件，包括菸品208條8包，另查獲寄運中國酒品1件共24瓶。

航警局金門分駐所則於18日在尚義機場執行貨物安檢時，發現旅客運輸免稅菸品的違規行為，查扣3款免稅菸品共24條。岸巡隊與航警局查獲案件，均已依涉嫌違反菸酒管理法移送金門縣政府。

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財政處指出，經彙整近期查獲案件，不法分子常利用便利商店「店到店」物流服務或委託旅客攜帶等手法，非法運輸免稅菸品至台灣進行銷售；財政處呼籲，民眾勿因貪圖小利而以身試法，應自覺遵守相關法規，以免因違規行為面臨罰款或其他法律制裁。

財政處也表示，將聯合相關執法機關，春節期間加強對港口物流與機場旅客攜帶物品查驗，全力防堵非法菸酒品流入市場，確保市場秩序與消費者權益。（編輯：陳仁華）1140123