北市蛇年小提燈亮相 2/9起14地點限量發送

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（中央社記者陳昱婷台北23日電）睽違6年，台北市政府今年恢復製作並發放元宵節小提燈。觀傳局表示，以蛇為主題的「台北小Q」將自2月9日起在12區指定地點及中山堂廣場、北門廣場2處服務台限量發送。

台北市觀光傳播局今天發布新聞稿指出，蛇年小提燈「台北小Q」由紙藝家洪新富操刀設計，燈身繪有台北市地標及美食，並結合永續環保理念，不僅可轉作為筆筒或存錢筒，LED（發光二極體）燈使用的鈕扣電池還可拆卸轉適用其它小型電子設備。

觀傳局說明，今年共製作約10萬盞小提燈，將自2月9日下午2時起開放民眾領取，地點包含台北燈節主燈區中山堂廣場、北門展區北門廣場的服務台，以及松山區行政中心、信義區行政中心、中山區行政中心等12行政區指定地點，每人限領一盞，發完為止。

台北市政府依據i-Voting網路投票結果，自2019年起不再製作及發放元宵節小提燈。由於不斷接獲議員建議及民眾陳情，台北市研究發展考核委員會去年4月份進行民調，發現超過7成民眾贊成在兼顧環保前提下重新發送小提燈，觀傳局因此宣布今年恢復製作。

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另一方面，觀傳局介紹，2025台北燈節共有17間宮廟響應，例如艋舺龍山寺營造周邊光環境、台北保安宮邀請燈藝師製作傳統生肖花燈、松山慈祐宮在廟前廣場展示學生作品、台北霞海城隍廟攜手迪化街商圈在年貨大街打造燈海。

觀傳局指出，台北燈節將在明天點亮城市光廊，接著在2月2日至2月16日開展，邀請民眾走進台北西區，感受融合傳統文化、創意設計、永續理念及國際多元的光影展演。（編輯：戴光育）1140123