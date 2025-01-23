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新竹學生數逆勢成長 市府推總量限制、國中增班

2025/1/23 18:29（1/23 18:41 更新）
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新竹市114學年度規劃總量限制學校增班計畫，列總量限制的國中、國小共計7所。另外，光武國中增2班，竹光國中、三民國中各增1班。圖為竹市國中學生在校園上課。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月23日
新竹市114學年度規劃總量限制學校增班計畫，列總量限制的國中、國小共計7所。另外，光武國中增2班，竹光國中、三民國中各增1班。圖為竹市國中學生在校園上課。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 114年1月23日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市23日電）新竹市教育處表示，因應竹市學生數增加呈現「逆少子化」，114學年度規劃總量限制學校增班計畫，其中列總量限制的國中、國小共計7所，另光武、竹光、三民等國中增班。

新竹市教育處今天發布新聞稿指出，城市發展及人口移入，市內各級學校學生人數快速增加，就學人口呈現「逆少子化」的教育環境變遷。

因應114學年度學生人數增加，教育處表示，經規劃總量限制學校增班計畫，光武國中新增2班（畢業16班）、竹光國中新增1班（畢業12班）、三民國中新增1班（畢業25班），共計新增4班。

教育處指出，部分學校因校舍空間有限，無法完全容納現有學區內的就學需求，114學年度班級總量限制學校共計7所，包括三民國小、關埔國小、三民國中、光武國中、竹光國中、培英國中，以及新增的建功高中國中部。

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新聞稿中，新竹市建功高中校長林國松表示，近年已多次調整教室空間以因應需求，截至114學年度，校舍空間已達飽和，無法再負荷更多學生，為維護在學生學習權益，每年都向市府申請總量限制。

教育處提醒，114學年度總量限制學校的新生登記日為3月15日，線上報到日為3月31日至4月5日，實體報到日為4月7、8日，詳細資訊可至新竹市教育處官網查詢。（編輯：戴光育）1140123

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