澎湖縣中小學聯合運動會 馬公高中最風光

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（中央社澎湖縣23日電）為期3天的澎湖縣中小學聯合運動會今天閉幕，田徑場上共有6項15人破大會紀錄，其中馬公高中占有4項10人最風光。將從優勝選手中選出代表隊，代表澎湖參加全國賽事。

澎湖縣政府教育處表示，澎湖縣中小學聯合運動會，田徑場上共計有6項15人破大會紀錄，馬公高中占有4項，包括有高女組100公尺跨欄的趙思穎，成績14秒97；400公尺跨欄的陳芷庭，成績1分18秒48；1600公尺接力的陳芷庭、洪晴萱、趙思穎與陳麗萍，成績4分39秒64；1600公尺男女混合接力的曾少澤、陳麗萍、陳閔育、趙思穎，成績4分46秒11。其中趙思穎1個人就包了3項，成績傲人。

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而國中女子組2000公尺障礙賽，馬公國中歐羽欣成績8分34秒45；國中混合組1600公尺接力，馬公國中吳孟澤、許煒甯、陳昱仁、游千禛4人成績3分59秒39，都打破大會紀錄。

澎湖中小學聯合運動會自21日起在澎湖縣立體育場展開3天競技，共計有縣內2所高中職、48所國中小學近800名選手，展開田賽、徑賽、全能運動競技，優勝選手成績達到標準，將選出澎湖代表隊，參加在金門舉辦的全國小學田徑賽與在台南舉辦全國中等學校運動會等賽事。（編輯：謝雅竹）1140123