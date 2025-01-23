板殯優化說明會抗議民眾喊遷移 交反擴建連署書

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（中央社記者趙敏雅新北23日電）第3場新北市立殯儀館優化規劃說明會今天舉行，國民黨籍新北市議員周勝考與反板殯擴建自救會再遞交2000份連署書，由新北市民政局長林耀長收下，群眾喊唯一訴求就是「遷移」。

新北市立殯儀館（簡稱板殯）民國74年完工，因設備老化、禮廳與冰櫃不足，衍生噪音、交通問題等，殯儀館拆遷或現址改建討論多年。新北市政府民政局表示，因應死亡人口逐年攀升，有急迫性及必要性調整殯葬設施，現階段提出板殯優化方案因應未來問題。

新北市民政局晚間7時在文德國小5樓活動中心舉行第3場說明會溝通，民政局強調，外傳增設火葬場為錯誤資訊，優化方案為進行外觀立體化、現代化，設施為增設禮廳、冰櫃、牌位、停車位及交通動線重新規劃；說明會也非環評或都市計畫變更等程序。

新北市政府殯葬管理處副處長許力友說明優化方案過程中，反對民眾持續吹哨子試圖干擾。期間周勝考率反板殯擴建自救會成員到場提交連署書、陳情書，並要求林耀長走下講台，親自收下民眾的意見。

在場民眾輪流表達意見，有人稱「板橋有耶誕城，現在還要變殯葬城嗎？」多人強調唯一訴求就是「遷移板殯、拆遷板殯」。有民眾提問，「三峽有火葬場，為何殯儀館無法遷到三峽？」林耀長回應，三峽因為有山坡地限制，在法規上無法開發。

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民進黨籍新北市議員黃淑君提出，板殯原址改建計畫財務可行性、交通評估、容積率放寬，民政局是否問過相關局處？她指出，板殯優化方案所需經費為新台幣130億元，新北財務狀況完全不可行。民進黨籍新北市議員石一佑則說，新北市長侯友宜應到市議會專案報告。

新北市民政局會後表示，板殯優化方案還在討論階段，因此未與其他局處討論，目前沒有做出任何政策決定，市府會持續溝通，參考地方聲音、專業意見，評估合適殯儀館選址，民眾可到民政局網站填寫意見。（編輯：陳彥鈞）1140123