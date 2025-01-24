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台南東區青年路立體停車場啟用 兼居民生活場域

2025/1/24 11:51（1/24 12:06 更新）
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台南市東區青年路多目標立體停車場24日完工啟用，提供停車空間及居民日常生活場域。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月24日
台南市東區青年路多目標立體停車場24日完工啟用，提供停車空間及居民日常生活場域。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月24日
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（中央社記者張榮祥台南24日電）斥資新台幣2億4000萬元的台南市東區青年路多目標立體停車場今天完工啟用，提供停車空間與居民日常生活場域，也提升周遭生活機能。

2021年12月開工、2024年10月竣工的停車場設地上4+R層及地下1層，小客車200席，機車45席，內部採高強度耐磨硬化地坪，延長使用壽命，減少車輛行駛噪音，委外經營設智慧停車管理系統。

台南市長黃偉哲主持啟用典禮表示，東區人口稠密，寸土寸金，停車空間不足，台南市政府爭取補助興建立體停車場，1樓作為里民活動中心，兼顧停車及居民休閒活動需求。

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他說，停車場有中央政府前瞻基礎建設計畫補助及地方配合款才完成，但中央政府總預算遭無差別刪減，可能嚴重影響中央未來補助地方經費，而市府該做的事還是要做，春節後將有1座文化中心停車場啟用，首座社會住宅也將招租。

南市府交通局表示，中央已核定台南爭取13座立體停車場補助經費，東區青年路立體停車場是核定的第5座、完工啟用的第4座，位處東區和中西區交界，距台南火車站後站750公尺，鄰近台南知事官邸、北門路和育樂街商圈，停車需求相當高。（編輯：李明宗）1140124

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