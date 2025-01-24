視察肉品、蔬果供應 張麗善：貨量足價格平穩

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（中央社記者姜宜菁雲林縣24日電）農曆年節將到，雲林縣長張麗善今天到第一線了解蔬果、毛豬及雞隻供應和售價，目前供貨量充足，僅豬肉價格較去年同期略漲，短期葉菜類價格親民，她呼籲多吃蔬果均衡飲食。

張麗善上午在雲林縣農業處長魏勝德陪同下，前往西螺果菜批發市場、雲林縣肉品市場及立瑞畜產視察，了解蔬果供應、毛豬拍賣及雞隻屠宰狀況。

西螺果菜批發市場董事長蔡德福表示，蔬菜因氣候穩定，供應量充足，近期每日平均交易量提高逾900公噸，平均交易價格逐漸回穩，目前每公斤均價新台幣24元，除過年應景蔬果上漲，短期葉菜類平均跌至每公斤不到15元。

雲林縣肉品市場總經理黃加安說，113年豬隻拍賣數約67萬頭，佔全台近10.8%的豬隻拍賣量，產值超過70億元。年前毛豬平均拍賣價格維持每公斤95.5元，相較於去年同期88.9元略漲，分析原因今年農曆年節較長、國際豬價高昂導致進口量少，承銷商轉往購買國產豬。

雲林縣肉品市場拍賣到27日，從28日起休市6天，預估年後拍賣平均價格維持每公斤93公斤。

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立瑞畜產屠宰線平常日每天屠宰8000隻雞，年節前每天1萬8000隻；立瑞畜產董事長王雅慧指出，雞隻供應量和價格穩定，白色肉雞每台斤33.8元、有色肉雞（土雞）每台斤53元。

張麗善表示，農曆年節是民眾返鄉過年與家人團聚時刻，年節期間各種蔬菜和肉品需求高，雲林縣是全台最大的蔬菜和肉品供應中心，縣府除了確保蔬果肉品的供貨穩定，也呼籲大家過年期間除了大魚大肉外，也要多吃新鮮蔬果，注意飲食均衡。（編輯：郭諭儒）1140124

立瑞畜產屠宰線平常日每天屠宰8000隻雞，年節前每天1萬8000隻；立瑞畜產董事長王雅慧24日指出，雞隻供應量和價格穩定，白色肉雞每台斤新台幣33.8元、有色肉雞（土雞）每台斤53元。中央社記者姜宜菁攝 114年1月24日