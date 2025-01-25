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協助鄉親春節返鄉過年 澎縣府在北中高機場設服務處

2025/1/25 09:33（1/25 10:11 更新）
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台澎航空疏運進入高峰，澎湖縣政府同步在台北、台中和高雄等3地航空站設置聯合候補櫃檯，協助鄉親順利返鄉，交通部次長林國顯（右5）也到現場慰問工作人員。（澎湖縣政府提供）中央社 114年1月25日
台澎航空疏運進入高峰，澎湖縣政府同步在台北、台中和高雄等3地航空站設置聯合候補櫃檯，協助鄉親順利返鄉，交通部次長林國顯（右5）也到現場慰問工作人員。（澎湖縣政府提供）中央社 114年1月25日
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（中央社澎湖縣25日電）農曆春節9天連假今天開始，台澎航空疏運進入高峰，澎湖縣政府同步在台北、台中和高雄等3地航空站設置聯合候補櫃檯，隨時服務機位需求的鄉親，以方便返澎過年。

澎湖縣政府今天起至28日在台北、台中和高雄等3地航空站，同步開設澎湖鄉親聯合服務處，派有專人服務，協助候補鄉親登記，並視機位需求，協調各航空公司加開包機或軍機，全力服務鄉親返鄉的交通需求，2月1日至3日則在澎湖航空站設置鄉親服務處，協助年後準備返台的鄉親。

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農曆春節9天連假今天開始，返鄉人潮湧現，台澎航線空中交通疏運，將進人高峰，交通部次長林國顯也專程至澎湖鄉親聯合服務處慰問工作人員的辛勞，期盼每位鄉親都能順利的返鄉過年團圓。

縣府旅遊處表示，春節連假疏運，國內各航空公司共提供有正常航班與加班機10萬6474個機位，澎湖縣政府與民進黨籍立委楊曜也協調爭取22個包機航班4264個機位，可望滿足返鄉過年的需求。（編輯：李淑華）1140125

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澎湖縣政府25日起至28日在台北、台中和高雄等3地航空站，同步開設澎湖鄉親聯合服務處，派有專人服務，協助候補鄉親登記，並視機位需求，協調各航空公司加開包機或軍機。圖為松山機場服務櫃台。（澎湖縣政府提供）中央社 114年1月25日
澎湖縣政府25日起至28日在台北、台中和高雄等3地航空站，同步開設澎湖鄉親聯合服務處，派有專人服務，協助候補鄉親登記，並視機位需求，協調各航空公司加開包機或軍機。圖為松山機場服務櫃台。（澎湖縣政府提供）中央社 114年1月25日
農曆春節9天連假25日開始，台澎航空疏運進入高峰，澎湖縣政府同步在台北、台中和高雄等3地航空站設置聯合候補櫃檯，隨時服務有機位需求的鄉親。圖為台中機場的澎湖鄉親服務處。（澎湖縣政府提供）中央社 114年1月25日
農曆春節9天連假25日開始，台澎航空疏運進入高峰，澎湖縣政府同步在台北、台中和高雄等3地航空站設置聯合候補櫃檯，隨時服務有機位需求的鄉親。圖為台中機場的澎湖鄉親服務處。（澎湖縣政府提供）中央社 114年1月25日
澎湖縣政府25日起至28日在台北、台中和高雄等3地航空站，同步開設澎湖鄉親聯合服務處，派有專人服務，協助候補鄉親登記，以方便返澎過年。（澎湖縣政府提供）中央社 114年1月25日
澎湖縣政府25日起至28日在台北、台中和高雄等3地航空站，同步開設澎湖鄉親聯合服務處，派有專人服務，協助候補鄉親登記，以方便返澎過年。（澎湖縣政府提供）中央社 114年1月25日
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