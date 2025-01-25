加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

桃園一站式走春 最美圖書館綠地結合市集商城

2025/1/25 10:45（1/25 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市立圖書館被譽為全台最美圖書館，隔壁棟「桃知道Geleven Plaza」在民國113年9月開幕後，全區成為桃園最新地標，適合闔家一站式走春遊。中央社記者葉臻攝 114年1月25日
桃園市立圖書館被譽為全台最美圖書館，隔壁棟「桃知道Geleven Plaza」在民國113年9月開幕後，全區成為桃園最新地標，適合闔家一站式走春遊。中央社記者葉臻攝 114年1月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市立圖書館被譽為全台最美圖書館，隔壁棟「桃知道Geleven Plaza」在去年9月開幕後，全區成為桃園最新地標，不但有電影院，還有美食、潮流扭蛋店等，適合闔家一站式走春遊。

桃園市政府觀光旅遊局表示，位於圖書館正對面的桃知道，有蔦屋書店、威秀影城、日本萬代扭蛋店和多家美食餐廳等，結合圖書館後，全區成為結合影視、時尚、潮流、知識、文化與休閒功能的複合式場域。

此外，桃知道1樓也會舉辦週末市集，販售服飾、玩具、寵物用品、美食及各類文創潮流商品，不時也會有街頭藝人等團體演出；確切市集時間和攤位可參考官網資訊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

桃園市立圖書館內的親子區有大型繪本和立體書，館內外不時也會舉辦各式親子活動；館方表示，雖然過年期間休館，但已策劃在2月9日邀請日本繪本大師岩井俊雄現身開講，分享對孩子的閱讀教育、如何打造親子共讀時光等。

藝文特區圖書館外的大草皮，則可以讓小朋友玩耍，不少人也會帶著毛小孩來放風；圖書館周邊也有各式咖啡廳、餐廳、商店、市場，特別適合走春一日遊。（編輯：林恕暉）1140125

#桃園市立圖書館
#桃園市政府觀光旅遊局
#威秀影城
#桃園
#圖書館
桃園市立圖書館被譽為全台最美圖書館，隔壁棟「桃知道Geleven Plaza」在民國113年9月開幕後，全區成為桃園最新地標，桃知道1樓會舉辦週末市集，也會有街頭藝人等團體演出，是桃園新興的人潮聚集地。中央社記者葉臻攝 114年1月25日
桃園市立圖書館被譽為全台最美圖書館，隔壁棟「桃知道Geleven Plaza」在民國113年9月開幕後，全區成為桃園最新地標，桃知道1樓會舉辦週末市集，也會有街頭藝人等團體演出，是桃園新興的人潮聚集地。中央社記者葉臻攝 114年1月25日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

86
更多編輯台推薦新聞：