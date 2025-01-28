春聯揮毫結合反詐 連江縣警局瞄準2大族群宣導

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（中央社記者潘欣彤連江縣28日電）馬祖詐騙被害人主要族群為軍人與公務員，連江縣警察局春節前出招，邀在地書法家揮毫，寫出年味十足的反詐春聯，將陸續於各公務機關與軍營張貼。

連江縣警察局今天發布影片，由局長陳保安公布去年縣內詐騙數據，包括受理詐欺案件共98件，比民國112年同期增加21件，財損金額達新台幣3812萬元，比前一年增加843萬元。案件種類與詐騙金額皆以假投資詐欺最多，被害人職業則為軍人與公務員為大宗，占受理案件的65%。

連江縣警察局刑事警察隊長薛昇旭今天告訴中央社記者，為加強對軍人及公務員宣導，故在年前邀請地區知名書畫家王建華、陳紫開與曹楷智揮毫，以賀年吉祥語與防詐標語創作獨一無二的「反詐春聯」，並將陸續於軍營與各公務機關張貼，希望各單位在過年期間仍提高警覺。

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王建華則對中央社記者說，能用擅長的書法，協助警方反詐騙，認為與有榮焉，因此收到縣警局邀請後，毫不猶豫答應。

陳保安透過連江縣警察局新聞稿指出，春節為詐騙案件高發時段，應多提醒家中長輩與青少年，注意陌生來電簡訊及金錢交易風險。而春聯作為過年重要象徵，不僅是祝福載體，更是推廣公共意識的創新形式，透過書法傳遞防詐訊息，盼讓民眾印象深刻。（編輯：張雅淨）1140128

連江縣政府警察局宣導反詐騙，春節前邀請書法家揮毫寫春聯，並將春聯送至公務機關等張貼。圖為書法家王建華揮毫書寫「反詐」春聯。中央社記者潘欣彤攝 114年1月28日

連江縣政府警察局春節前邀請書法家陳紫開等揮毫書寫「反詐」春聯，並陸續於軍營與各公務機關張貼春聯。中央社記者潘欣彤攝 114年1月28日