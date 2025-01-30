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台南將啟動公共程式計畫 助數位系統分享改善

2025/1/30 10:27（1/30 11:31 更新）
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台南市政府將啟動公共程式推動計畫，讓政府開發數位系統被公開分享及共同改善，同時延續市府和民間團隊合作成功經驗，以利政府數位服務貼近市民需求。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月30日
台南市政府將啟動公共程式推動計畫，讓政府開發數位系統被公開分享及共同改善，同時延續市府和民間團隊合作成功經驗，以利政府數位服務貼近市民需求。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年1月30日
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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市政府今年將啟動公共程式推動計畫，讓政府開發數位系統被公開分享及共同改善，同時延續市府與民間團隊合作成功經驗，以利政府數位服務貼近市民需求，更有效率。

台南市政府今天指出，政府推動數位創新不能閉門造車，必須與民間攜手合作，透過開放程式碼方式，避免重複投入資源開發類似系統，也讓各地方政府交流學習。

市府參與公共程式開發與應用，將強化開源專案品質管理，已在GitHub平台設立專案庫，將建立完整程式碼品質把關機制及技術文件規範，確保共享資源被其他開發者順利運用，為數位治理注入創新動能。

市府也將持續深化公私協力模式，透過工作坊、專家會議、說明會等形式凝聚共識，且定期舉辦技術交流活動，邀請產官學界共同參與公共程式開發與優化，打造永續數位治理生態系。

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此外，市府將參與開源社群協作，善用數位發展部政府公共程式平台（code.gov.tw）與全國各地開發者、政府單位交流，透過開放原始碼，促進各地政府單位數位創新互相砥礪，打造更優質數位服務。

市府表示，此計畫將採循序漸進方式推動，開源專案優先於機關內部業務流程試行，並將持續投入資源於公共程式發展，形塑更智慧透明的城市治理典範。（編輯：戴光育）1140130

#台南市政府
#台南市
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