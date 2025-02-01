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屏東燈節人氣旺 4大燈區5天湧百萬人潮

2025/2/1 18:12
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（中央社記者黃郁菁屏東縣1日電）屏東燈節人潮強強滾，從小年夜至大年初三5天，累計上百萬人次湧入四大燈區。屏東縣政府表示，燈節至2月16日，另有看海美術館「落山風藝術季」，屏北屏南皆宜走春。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天新聞稿表示，屏東燈節大受歡迎，屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村與客家燈區等四大燈區人潮車潮爆滿，從小年夜至大年初三5天累積吸引超過百萬人次；位在最南端的「落山風藝術季」也人潮絡繹不絕，縣長周春米也前去打卡拍美照。

傳播處指出，屏東燈節是南台灣最具代表性燈節活動，結合城市地景與在地文化燈飾設計，展現不同特色燈光藝術，藉此讓民眾看到屏東的蛻變與進步。屏東燈節原以屏東市為主，有萬年溪、勝利星村、縣民公園3個燈區，今年跨出屏東市，在內埔鄉龍頸溪畔公園新增「客家燈區」，四大燈區超過50組藝術燈飾，展現屏東豐饒與文化魅力。

縣民公園以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，打造神秘奇幻燈光世界，巨型主燈「梅杜莎的宮殿」佇立水池上，巨大金黃色圓形宮殿外圍由6隻巨蛇環繞，相當有氣勢，每當主燈秀時，宮殿中央投影出蛇髮女神梅杜莎飄渺身影，搭配周圍水景與水霧效果，多重視覺震撼與神祕氛圍讓民眾驚呼連連。

萬年溪燈區則克服河道坡度，將水舞秀「甜の溪」設置在溪水之中，以過往經過萬年溪的糖業鐵路發想，繽紛燈光就像甜蜜彩色糖果。傳播處指出，水舞秀原規劃30分鐘1場，因應賞燈人潮，大年初一開始加碼至每15分鐘1場。水中巨蛇「鱗裡有光」象徵帶著寶石來到屏東的守護蛇，期許為這座城市帶來財富及祝福。

勝利星村燈區以獨具創意花藝設計與夜間光環境相互襯托，加上多元豐富品牌進駐，被稱為「最有年味的村子」，從白天到夜晚人潮穿梭在巷弄及全台面積最大的遺構公園、愈夜愈美麗。

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而客家燈區融入客家工藝，剪紙、藍染、紙傘、竹門簾等設計，搭配龍頸溪畔水域特色，首次登場即令人驚艷。傳播處表示，連日計湧入20萬人次，迴響超乎意料熱烈，周春米加碼推薦就近吃客家美食蝦公粄、客家粄條、米苔目、鹹湯圓，再到國家三級古蹟內埔天后宮祈求全年平安順遂。

傳播處提及，被喻為「遠得要命」的車城看海美術館，正在舉辦「落山風藝術季」，今年以「在海邊的人」為主題，邀集國內外19組藝術家打造五大展區，規模超越以往，從海口港延伸到村落，不僅推出沉浸式大海體驗，街道還有融化人心的「女孩與貓」巨型充氣裝置等。屏東燈節舉辦至2月16日，落山風藝術季至3月2日，皆宜民眾走春。（編輯：孫承武）1140201

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