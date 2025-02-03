台南文化景點過年吸客29萬 寵物友善措施獲好評

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市政府文化局所轄景點在春節連假期間吸引逾29萬人次遊客，多處收費古蹟文化園區推出開放寵物入園友善措施，提供推車服務，獲不少遊客好評，將持續推動寵物友善相關政策。

台南市政府文化局代理局長林韋旭今天透過新聞稿表示，此次寵物入園友善措施以相當受遊客喜愛的吉祥物「巷仔Niau」為宣導主題，並推出「遊台南追巷仔Ni au」抽獎活動。

林韋旭指出，巷仔Niau作為台南文化守護者的象徵，不僅吸引全國許多民眾關注，同時搭配古蹟區提供飼主和毛小孩同遊，貼心服務帶動入園人氣，讓遊客在獨特歷史氛圍中，感受台南文化魅力。

他說，此次古蹟行春系列活動結合古蹟園區開放寵物入園，使今年文化局所轄各園區春節期間湧入近29萬人次遊客，創造新台幣700多萬餘元收入佳績。

林韋旭指出，另外，「龍崎光節-空山祭」首次運用6公尺大型戶外山林間紗幕投影互動技術，春節連假6天累積超過1.5萬人潮，票房總收入已突破410萬元，文化局將持續努力推動各項文化活動，將台南打造成文化浪漫、適合與寵物共同生活城市。

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他說，春節連假期間收到不少遊客反映，以前到台南玩須把寵物留在飯店，這次終於可以推著寵物一起走進古蹟區景點，還有遊客用提籃帶著寵物貓一起逛安平樹屋，還跟巷仔Niau拍照留念。

台南市長黃偉哲表示，未來台南市將持續透過落實寵物友善政策，並與文化創新活動相結合，創造更多人與動物共享機會，打造屬於台南的獨特旅遊體驗，相關政策將持續推動，盼讓台南成為最具文化溫度的寵物友善城市，吸引更多旅客與毛孩一起體驗歷史古都獨特魅力。（編輯：陳政偉）1140203