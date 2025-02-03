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屏東王船文化館吸20萬人次 2月起縣民日免費參觀

2025/2/3 13:11（2/3 14:51 更新）
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屏東縣王船文化館啟用滿月，已創下逾20萬人次造訪紀錄，屏東縣政府加碼推出「縣民日」，從2月起，每個月最後1個週日，設籍屏東縣民眾可免費入館參觀。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月3日
屏東縣王船文化館啟用滿月，已創下逾20萬人次造訪紀錄，屏東縣政府加碼推出「縣民日」，從2月起，每個月最後1個週日，設籍屏東縣民眾可免費入館參觀。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月3日
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）屏東縣王船文化館啟用滿月，已創下逾20萬人次造訪紀錄，屏東縣政府今天表示，加碼推出「縣民日」，從2月起，每個月最後1個週日，設籍屏東縣民免費入館。

全台首座以迎王祭典文化為主軸的王船文化館，結合當代科技藝術，透過鉅細靡遺歷史脈絡，展示「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東巡狩」與「東港迎王」4大主題，吸引來自各地民眾朝聖，去年底開幕，啟用滿月已創下逾20萬人次造訪紀錄。

縣府今天新聞稿指出，王船文化館除東港、小琉球及南州縣民免費入館外，從2月起祭出屏東縣民專屬好康，每月最後1個週日為「縣民日」，設籍屏東縣，憑身分證等相關證明文件，可享免費參觀，館內誠品東港王船限定店及餐飲同步配合優惠，為屏東縣民打造專屬小確幸。

文化處提及，王船文化館除震撼吸晴的沉浸式展覽，還有全台最南端的誠品限定店，及可品嚐東港道地美食的漁行口食堂、可遠眺大鵬灣美景的角頭酒吧，讓文化、閱讀及味蕾一次滿足。在今年春節連假許多遊客攜家帶眷，每天平均逾萬人次參觀，對獨有的王船文化保存與傳承皆留下深刻印象。

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另外，誠品書店東港王船限定店於縣民日當天，免費申辦誠品會員，持身分證當天單筆不限金額享9折優惠，消費滿新台幣888元，還可獲得100元電子抵用券。抵用券可於屏東東港王船店、誠品屏東店、屏東總圖店使用。

1樓漁行口食堂縣民日當天，憑手章套餐折50元，每人限折抵1次。5樓角頭酒吧「千歲調酒」也有9折優惠。（編輯：陳政偉）1140203

#屏東
#王船
#王船文化館
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