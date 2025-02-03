高雄攤商爆食安疑慮 衛生局：未獲通報將無預警稽查

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）有網友發文指出，過年期間高雄逛夜市在某攤位購買螃蟹，吃完後卻嚴重腸胃炎、發燒，直呼「過年毀了」，還說看評論發現有一堆受害者；衛生局表示，未接獲醫院通報或投訴，將派員無預警稽查。

有網友在社群平台Threads發文表示，過年期間在高雄逛夜市，在一處攤位買了一包螃蟹吃，不料吃完卻嚴重腸胃炎、發燒，抱怨「這個過年毀了」；還說看評論才發現也有一堆受害者，還有人在Google評論寫下「花1800元上吐下瀉」。

對此，高雄市政府衛生局今天回應表示，衛生局未接獲醫院通報及1999投訴，但對於民眾在網路上揭露此次食安問題，將會依既定作業程序，無預警派員稽查。

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衛生局指出，倘若業者違反食品良好衛生規範準則，將飭令業者限期改善，屆期未改善，依食品安全衛生管理法等規定，裁罰新台幣6萬元以上罰鍰。

衛生局呼籲業者，海鮮食材除了要新鮮、注意保存，應充分煮熟並避免生熟食交叉污染，燒烤蚵、貝類食材，開殼後至少要再烤3到5分鐘；同時業者也應加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。（編輯：陳仁華）1140203