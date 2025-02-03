彰化工廠大火臭到台南 市府籲外出戴口罩

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市消防局今天獲報有燒焦刺鼻味懷疑有火災，但出動人員搜尋確認沒有火災，環保局根據氣象資訊研判，為上午彰化塑膠工廠大火影響擴散，呼籲民眾外出戴口罩防護。

今天中午起陸續有里長接獲民眾反映，指稱空氣中聞到濃濃燒焦味，民眾趕緊關上門窗，網路社群也有許多網友議論紛紛，連消防局都接獲民眾報案電話，懷疑附近有火災發生，但派遣多個分隊人員外出搜尋，皆未發現火災情況。

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台南市環保局人員告訴中央社記者，根據氣象資訊研判，上午彰化縣彰濱工業區發生工廠火警，當地消防隊已控制火勢，原先影響範圍為海線，但因北風強勁，逐漸向內陸擴散，經模式模擬已影響台南市空氣品質及造成異味。

台南市政府隨後發布火警空品提醒，可能影響範圍為鹽水、新營、學甲、佳里、七股、西港、安定、新市、永康、安南、安平、中西、東、南、仁德等行政區，位在提醒範圍區民眾可關閉門窗，如需外出，應戴口罩做好自我防護。（編輯：郭諭儒）1140203