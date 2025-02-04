新竹公園「鵝寶」失蹤 民眾憂遭抓走「進補」

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（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市新竹公園內大灰鵝「鵝寶」近日失蹤，民眾憂心遭抓走「進補」。新竹市政府表示，暫無接獲鵝隻受虐事證通報，將加強巡視與管理，並研議改進以提升園區公共安全。

新竹市公園里長林季蓉今天告訴中央社記者，新竹公園有多隻鴨、鵝，鵝寶是民眾棄養，已在公園約2年，平時有附近居民會趁散步時餵食，但民眾發現鵝寶近日失蹤，四處都找不到。

林季蓉說，每到冬季，新竹公園就有鴨、鵝失蹤，也有人到公園內用大網撈魚，通報市府卻沒下文。公園內缺乏監視錄影設備，難找出鵝隻失蹤原因，憂心鵝寶已遭抓走「進補」。

林季蓉表示，新竹公園是重點觀光區域，但園內路燈、地燈近年缺乏維護，壞了沒人修，夜晚昏暗易成為治安死角，希望市府重視，做好維管，加設更多監視器等，不要等到更嚴重的社會案件才亡羊補牢。

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竹市府動物保護及防疫所說，目前暫無接獲鵝隻受虐事證通報。

新竹市公園及觀光區設施維護管理中心表示，新竹公園平時都有派人經常性清潔、巡邏，將加強巡視與管理，持續研議改進以提升園區公共安全，也呼籲遊客發揮公德心，共同維護生態環境。（編輯：李明宗）1140204