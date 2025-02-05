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台南新營波光節2/8開幕 打造光影場域

2025/2/5 11:57（2/5 12:11 更新）
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台南市長黃偉哲（左4）5日宣布，第2屆「新營波光節」將開幕，以「路徑之間」為主題，打造光影場域。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月5日
台南市長黃偉哲（左4）5日宣布，第2屆「新營波光節」將開幕，以「路徑之間」為主題，打造光影場域。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年2月5日
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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市長黃偉哲今天宣布，第2屆「新營波光節」2月8日將在新營天鵝湖公園開幕，以「路徑之間」為主題，展出8件主題作品及環湖光環境，打造光影場域，展期至3月16日。

黃偉哲今天指出，「新營波光節」是台南藝文新品牌，2024年初試啼聲就吸引全國逾28萬人次欣賞，成為網路社群熱搜拍照打卡景點，更榮獲國際繆思設計大獎概念設計類-公共空間金獎，CP值滿點。

黃偉哲表示，今年新營波光節以光影藝術點亮新營天鵝湖公園，和鹽水月津港燈節閃耀北台南，同時銜接鹽水蜂炮、台灣國際蘭展等溪北觀光活動，且串聯東山、柳營、後壁等區景點，白天逛老街，晚上看燈節。

台南市政府新聞稿指出，今年新營波光節以「路徑之間」為主題，讓人化身光影漫遊者，穿梭於新營霓虹招牌、巷弄景色與湖畔生態之間，重新觀看城市熟悉卻常被忽略的細節，透過光影作品展現「空間-社會-人」的互動。

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新營波光節作品展現藝術家對城市文化深度詮釋。周定賢「AquaMira 水幕投影」以天鵝湖為主題發想，透過影像、音樂及噴泉擺動述說天鵝湖故事；李勇志「新營霓虹」以數位影像重塑消失產業商標與霓虹燈，喚醒新營集體記憶；胡宮雪娜則以台灣雞蛋糕造型隱喻戰爭與和平，以幽默深刻方式展現對現實世界文化思考。

此外，新營波光節也規劃系列推廣活動，涵蓋天鵝湖生態導覽，且串聯新營特色獨立書店、社區大學、酒吧空間舉辦藝術家講座、工作坊等，展現文化創意小鎮多元魅力。（編輯：謝雅竹）1140205

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黃偉哲
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