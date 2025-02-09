嘉縣鹿草焚化廠轉型健康生活館 彭啓明體驗稱讚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義縣9日電）嘉義縣鹿草焚化廠整合周遭焚化廠室內泳池、荷苞嶼生態園區，以促參模式打造嘉縣健康生活館；環境部長彭啓明和嘉義縣長翁章梁今天體驗，2人頻頻稱讚。

彭啓明今天出席嘉義縣鹿草垃圾焚化廠健康生活館開幕典禮，隨後跟著翁章梁到館內體驗TRX懸吊系統、瑜珈課程。

彭啓明表示，焚化爐常被作為鄰避設施，很多縣市只要台積電，不要焚化爐，他很佩服縣府將兩者結合；環境部與台積電去年底署合作備忘錄，共同推動碳捕捉技術，把焚化爐的排碳量再降低，改善民眾生活品質。

翁章梁指出，健康生活館顧名思義即使不會游泳的民眾也可以來使用其他設施或者聆聽講座，未來也將結合保鹿自行車道，設計為鐵人三項訓練基地。

透過 Google News 追蹤中央社

達和環保公司總經理王聖斌說，健康生活館引進了目前最受歡迎的鐵人三項運動，計劃將其打造為鐵人三項訓練的友善基地，並特設水適能學院，提供專為非游泳者設計的水中有氧課程，滿足不同群體的健身需求。

鹿草垃圾焚化廠成功轉型為綜合式永續循環及環境教育園區，配備先進的設施，包括健身房、TRX訓練區、SPA水療、烤箱、韻律教室及多功能教室等。（編輯：李淑華）1140209