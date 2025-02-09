南投丹大木工培訓基地首期結訓 推綠色經濟生力軍

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（中央社記者鄭維真南投9日電）丹大部落木工培訓生產基地第1期培訓課程招收12名學員，經200小時訓練，今天結訓，將成為丹大地區木作發展及山村綠色經濟推動的生力軍。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，為促進林業資材循環利用，創造丹大地區4部落綠色經濟商機，去年與南投縣水里鄉公所、南投縣立民和國中及嘉義大學攜手於民和國中內設立「丹大部落木工培訓生產基地」。

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出席結訓典禮的國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮說，木材加工工藝為台灣文化代表之一，期盼未來能與南投分署由此培訓基地開始，共同創造屬於丹大地區木工技藝的獨特性，讓更多民眾認識及體驗在地工藝文化。

南投分署長李政賢指出，基地未來將持續開辦各項木工訓練課程，這次結訓學員會協助授課，透過木工技藝傳承與分署合作，將人工林適度疏伐整理下來中、小徑原木及枝梢材、根張材等林業資材，化為特色木製產品，除提升部落社區工作機會，也達到木材全株利用目標。（編輯：李淑華）1140209