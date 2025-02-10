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雲林啟動補助計畫 力推智慧農業

2025/2/10 13:39（2/10 14:21 更新）
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雲林縣政府自民國112年底推動「智慧農業創新事業補助計畫」，在北港種植有機芽菜的洪正欣（圖）10日表示，芽菜是高耗水的農業，導入芽菜培植系統，可24小時全時環境控制，達到精準農業，節省用水量與人力。中央社記者姜宜菁攝 114年2月10日
雲林縣政府自民國112年底推動「智慧農業創新事業補助計畫」，在北港種植有機芽菜的洪正欣（圖）10日表示，芽菜是高耗水的農業，導入芽菜培植系統，可24小時全時環境控制，達到精準農業，節省用水量與人力。中央社記者姜宜菁攝 114年2月10日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣10日電）雲林縣長張麗善今天表示，農業現在面臨3大挑戰，智慧農業是農業的未來之路，縣府因此啟動補助計畫，歡迎有意願建置或擴增「智慧農業」科技相關設備的農民提出申請。

為提升農業生產技術，雲林縣政府自民國112年底推動「智慧農業創新事業補助計畫」，迄今已成功為13名農民建置智慧農業設備，累計補助逾新台幣500萬元。雲林縣農業處今天舉辦114年雲林縣政府智慧農業創新事業補助計畫說明會，多名農民現場展示成果。

張麗善表示，縣內務農人口近半，卻面臨人力老化、缺工、氣候等問題，智慧農業是農業的未來之路，將傳統農業與現代資通訊技術相結合，使農民達到省工、省時、省水，以提高農業生產效率及降低生產成本。

在北港鎮種植有機芽菜的洪正欣表示，芽菜是高耗水的農業，導入芽菜培植系統，可24小時全時環境控制，包括水分、濕溫度等可遠端控制，達到精準農業，節省30%用水量和節省9成人力，同時產量和品質皆大幅提升，間接也降低生產成本。

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雲林縣農業處長魏勝德指出，今年度補助計畫即日起至3月24日開放申請，分為智慧農業設備和智慧農業創新事業示範計畫，兩項計畫都可補助50%額度，最高補助上限分別為30萬元、100萬元。

魏勝德說明，計畫通過審核後，除提供補助外，更將定期前往案場視察，即時與農民溝通找尋問題，盼每案申請者都可成為模板，讓更多人願意踏入智慧農業。（編輯：張雅淨）1140210

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