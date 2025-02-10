加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
首頁 / 地方

台南改善二仁溪污染 物種由30種提升至41種

2025/2/10 19:11（2/10 19:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府推動二仁溪污染改善，水質嚴重污染長度比例由民國91年100%大幅下降至113年21.5%。圖為二仁溪出海口附近灘地。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月10日
台南市政府推動二仁溪污染改善，水質嚴重污染長度比例由民國91年100%大幅下降至113年21.5%。圖為二仁溪出海口附近灘地。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年2月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市政府推動二仁溪污染改善，水質嚴重污染長度比例已由民國91年100%大幅下降至113年21.5%；調查發現魚類數量及物種逐年增加，二仁溪口也連3年記錄到黑面琵鷺現蹤。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，市府持續推動河川污染改善，透過科技儀器強化稽查取締，並爭取經費投入污染治理，其中，二仁溪污染降幅顯著。

環保局指出，三爺溪為二仁溪主要支流，市府推動永康區、東區虎尾寮、仁德區等地區污水下水道建設，並維運4座水淨場，去年完工的虎尾寮水資源回收中心功能改善與擴建工程，透過排水截流方式，淨化上游水體並回送至三爺溪，每日處理量達2.7萬噸，目標提升上游河段水質至中度污染以下。

環保局指出，經調查發現，二仁溪魚類數量逐年增加，物種由101年的30種提升至41種，近年發現台灣特有種假鋸齒米蝦重返流域，並於二仁溪口連續3年記錄到黑面琵鷺現蹤。

google news透過 Google News追蹤中央社

環保局指出，為徹底解決二仁溪電子廢棄物污染問題，112年已向環境部爭取近千萬元經費，於南萣橋上游450公尺處行水區內試辦乾溼分離回收方式，並搭配相關檢測程序來達到廢棄物類別分選需求。

環保局指出，113年再提出12.5億元第二期經費補助計畫，申請中央補助，預計清除1.7萬公噸，目前由行政院審核中，一旦核定，將迅速投入清除作業，加速二仁溪水環境改善。（編輯：陳仁華）1140210

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：