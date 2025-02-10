台南改善二仁溪污染 物種由30種提升至41種

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市政府推動二仁溪污染改善，水質嚴重污染長度比例已由民國91年100%大幅下降至113年21.5%；調查發現魚類數量及物種逐年增加，二仁溪口也連3年記錄到黑面琵鷺現蹤。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，市府持續推動河川污染改善，透過科技儀器強化稽查取締，並爭取經費投入污染治理，其中，二仁溪污染降幅顯著。

環保局指出，三爺溪為二仁溪主要支流，市府推動永康區、東區虎尾寮、仁德區等地區污水下水道建設，並維運4座水淨場，去年完工的虎尾寮水資源回收中心功能改善與擴建工程，透過排水截流方式，淨化上游水體並回送至三爺溪，每日處理量達2.7萬噸，目標提升上游河段水質至中度污染以下。

環保局指出，經調查發現，二仁溪魚類數量逐年增加，物種由101年的30種提升至41種，近年發現台灣特有種假鋸齒米蝦重返流域，並於二仁溪口連續3年記錄到黑面琵鷺現蹤。

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環保局指出，為徹底解決二仁溪電子廢棄物污染問題，112年已向環境部爭取近千萬元經費，於南萣橋上游450公尺處行水區內試辦乾溼分離回收方式，並搭配相關檢測程序來達到廢棄物類別分選需求。

環保局指出，113年再提出12.5億元第二期經費補助計畫，申請中央補助，預計清除1.7萬公噸，目前由行政院審核中，一旦核定，將迅速投入清除作業，加速二仁溪水環境改善。（編輯：陳仁華）1140210