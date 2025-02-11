邀元宵節逛台北燈節 觀傳局：領提燈可換湯圓

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（中央社記者陳昱婷台北11日電）明天是元宵節，台北市觀傳局將舉辦踩街活動，從台北燈節中山堂主燈區步行至西本願寺，沿途除發放小提燈，民眾提著燈籠還能到服務台領取湯圓，感受元宵節慶氛圍。

台北市觀光傳播局今天透過新聞稿表示，元宵節當天晚間6時起，觀傳局副局長薛秋火、社會局長姚淑文將帶著台北市政府吉祥物「熊讚」踩街，在中山堂廣場欣賞完「福蛇豆豆」主燈秀後，前往「台北熊讚」燈組，再沿著中華路步行至西本願寺「祈福燈林」。

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觀傳局指出，踩街隊伍沿途將發放「台北小Q」小提燈及發財金，且為響應傳統習俗，民眾當天提著任何燈籠，都可以到台北燈節4處服務台領取象徵團圓美滿的湯圓，感受元宵節慶氛圍。

此外，台北市立天文科學教育館表示，由於月相週期是29.53天，所以滿月不見得總是落在農曆15日，不過今年元宵節適逢滿月，加上火星、木星、金星、土星4顆行星都在觀賞期，預計明天晚間7時左右會與滿月連成線，推薦民眾賞燈之餘，抬頭欣賞這難得的景象。（編輯：張銘坤）1140211