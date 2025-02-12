台南某補習班涉違法收托幼童 將開罰、停招3月

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（中央社記者張榮祥台南12日電）台南市北區某立案補習班涉嫌違法收托1歲幼童，幼童托育過程疑似受傷，家長日前已報警，市府聯合稽查，當場查獲2名未登記托育人員，將依法開罰，補習班停止招生3個月。

台南市政府社會局、教育局及警察局6日聯合稽查北區涉嫌違法收托補習班，家長也到派出所報警；初步調查顯示，這名幼童2月上旬臨時被送到補習班托育，事後臉部疑似受傷，引來虐童質疑。

社會局指出，市府在這家立案補習班查獲2名未登記托育人員負責照顧幼童，將依兒童及少年褔利及權益保障法裁處新台幣6000元以上、3萬元以下罰鍰。

目前，社會局已蒐集幼童傷勢資料，後續將轉由成大兒保醫療整合中心傷勢複判，如確認是行為人不當對待所致，將依兒童及少年福利與權益保障法裁處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

教育局表示，托育地點非立案補習班範圍，且對象是2歲以下嬰兒，屬疑似違法提供托嬰服務。教育局稽查發現，1樓是立案補習班，卻疑似於2樓設有未立案托嬰中心，未經核准提供托嬰服務。

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全案涉及補習班違反經營非補習班業務，教育局將依補習及進修教育法處以停止招生處分3個月，並列入重點稽查對象。

另外，負責人疑有違反兒少權法損害兒童權益，後續將提送短期補習班不適任人員認定委員會進行認定，情節重大最重終身不得擔任補習班教育人員。（編輯：謝雅竹）1140212