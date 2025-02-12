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澎湖元宵宮廟乞龜熱潮 馬公市公所提供幼兒體驗

2025/2/12 15:45（2/12 15:56 更新）
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澎湖元宵乞龜文化活動，縣內各大小宮廟12日同步登場，馬公市公所辦公大樓首度提供百斤米包龜，供小朋友體驗元宵「擲筊乞龜」習俗。（馬公市公所提供）中央社 114年2月12日
澎湖元宵乞龜文化活動，縣內各大小宮廟12日同步登場，馬公市公所辦公大樓首度提供百斤米包龜，供小朋友體驗元宵「擲筊乞龜」習俗。（馬公市公所提供）中央社 114年2月12日
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（中央社澎湖縣12日電）今天是元宵節，澎湖元宵乞龜文化活動在縣內各大小宮廟同步登場，連馬公市公所辦公大樓也首度提供2隻百斤米包龜，供幼兒們體驗元宵「擲筊乞龜」習俗，感受節慶樂趣。

馬公市公所表示，這2隻象徵福祉的「米包龜」，由鎖港紫微宮與南甲海靈殿所致贈，寓意平安綿延、城市昌隆，市長黃健忠感念在地宮廟推動文化傳承，讓市公所成為市民共享節慶、凝聚信仰的空間，開放市所員工與幼兒們來體驗乞龜文化。

澎湖元宵乞龜文化活動，各宮廟除有傳統的肪片龜外，還有黃金龜、金錢龜、米龜、果凍龜、黑糖糕龜、蛋糕龜、巧克力龜、麵線龜等各式龜品，以及尖山顯濟殿的玄武金磚龜、馬公烏崁靖海宮的TEAM TAIWAN菜菜龜等特色龜品。

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馬公山水上帝廟430兩和鎖港北極殿260兩的黃金龜，今天也在雨中隆重回娘家，澎湖縣長陳光復等人前往剪綵和點睛，藝人江泳錡也奉還1隻120兩黃金龜和外加一顆0.7錢的小金龜蛋至上帝廟。

澎湖全縣大小200多座宮廟，在元宵節都有各式傳統的乞龜習俗和猜燈謎等活動，觀光署澎湖國家風景區管理處與澎湖縣政府推出的「澎湖四季旅遊」系列活動，「冬之訪古季」的元宵乞龜專車與「Like澎湖 嶼龜同行」集章活動同步登場，體驗澎湖傳統的乞龜文化。（編輯：謝雅竹）1140212

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澎湖元宵乞龜活動登場，全縣最大、價值最高的馬公山水上帝廟金靈龜，12日在雨中回娘家，開放民眾祈福。中央社 114年2月12日
澎湖元宵乞龜活動登場，全縣最大、價值最高的馬公山水上帝廟金靈龜，12日在雨中回娘家，開放民眾祈福。中央社 114年2月12日
澎湖元宵乞龜活動熱潮再起，藝人江泳錡參與多年，12日奉還1隻120兩黃金龜和外加一顆0.7錢的小金龜蛋至上帝廟，再度啟動各宮廟的乞龜活動。中央社 114年2月12日
澎湖元宵乞龜活動熱潮再起，藝人江泳錡參與多年，12日奉還1隻120兩黃金龜和外加一顆0.7錢的小金龜蛋至上帝廟，再度啟動各宮廟的乞龜活動。中央社 114年2月12日
黃健忠
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陳光復
台日交流 台灣世界遺產登錄應援會體驗澎湖乞龜文化澎湖天后宮慶元宵 12座喜蛇臨門花燈亮起來
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