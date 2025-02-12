台南天后宮媽祖參加茂物元宵慶典 台灣隊伍吸睛

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（中央社記者李宗憲茂物12日專電）台南市安平開台天后宮和西來庵今天參加茂物元宵慶典，成為眾多隊伍中最吸睛的團體，其中媽祖神轎和什家將都吸引印尼人的目光，排隊「稜轎底」的信徒更大排長龍。

安平開台天后宮表示，希望藉此促進宗教交流。

台南市安平開台天后宮和西來庵12日上午到茂物（Bogor）福德廟團拜，隨後參加傍晚舉行的年度元宵慶典。開台天后宮主委盧友禮表示，這是天后宮媽祖首次到印尼，他對受邀參與茂物元宵慶典感到相當榮幸。

台南西來庵董事長曾正義也說，這也是西來庵家將團首次到印尼參加慶典，希望藉由台灣廟宇的將團，宣揚兩國友誼，促進雙方交流。

來自台灣的媽祖神轎、什家將和東方藝術團的表演，吸引大批印尼民眾的目光，許多人拿手機拍照紀錄，數度造成推擠，也有非華裔的穆斯林參與其中。

活動中，安平開台天后宮訪問團向「稜轎底」的印尼信徒發放媽祖御守。盧友禮告訴中央社：「希望在遶境活動中與信眾結緣，在媽祖博愛精神下，獲得平安快樂」。

印尼福德廟委員、茂物元宵慶典負責人古土爾（Guntur Santoso）表示，中國現在很少有用來修行的道教廟宇，大多都僅供遊客參觀，但在印尼則有保留修行文化。他解釋，透過台灣朋友聯繫，請示兩方神明後，經同意後才促成此次交流。

印尼華裔信徒李國峰說，很高興看到台灣廟宇訪問團到茂物，並說：「很高興，很熱鬧，印尼社會不存在宗教差異。」

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參加元宵慶典的塞蒂亞迪（Setiadi）告訴中央社，「茂物的人們對台灣廟方代表團的到來非常歡迎」。艾爾妮（Erni）是排隊「稜轎底」的信徒之一，她說，很少有像這樣的交流活動，感覺相當熱鬧。

安平開台天后宮和西來庵訪問團13日和14日將在萬隆（Bandung）善德宮進行文化交流，預計15日訪回台灣。（編輯：高照芬）1140212

台南西來庵家將團首次到印尼參加慶典，吸引許多印尼信徒和民眾圍觀。中央社記者李宗憲茂物攝 114年2月12日

印尼茂物12日舉行年度元宵慶典，數個遊行隊伍依序在茂物主要幹道上前進，吸引許多民眾觀看。中央社記者李宗憲茂物攝 114年2月12日

台南市安平開台天后宮和西來庵訪問印尼，自2月11日至15日出席多項宗教交流活動。圖為開台天后宮主委盧友禮（左1）和西來庵董事長曾正義（右6）與將團合影。中央社記者李宗憲茂物攝 114年2月12日