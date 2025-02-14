體育署核定補助1.5億 整修嘉縣棒球場等運動設施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）教育部體育署近期核定補助嘉義縣多項運動設施興建及整修經費共新台幣1.5億元，包含整修縣立棒球場，設置大林鎮、義竹鄉樂活運動館，改善嘉義縣運動環境。

嘉義縣教育處發布新聞稿表示，體育署補助6800萬、縣府自籌6200萬，改善縣立棒球場球員休息室、草皮、牛棚、遮雨篷及計分板等設施。

教育處說，過去4年樂天球團與縣府承租棒球場做為訓練基地，今年再續承租3個月，運動經濟已成為時代的潮流，期許設備改善後會有更多優秀的球隊和賽事能來嘉義縣舉辦，為地方運動產業發展做出更多貢獻。

此外，體育署也補助義竹鄉4200萬元、大林鎮4000萬元興建樂活運動館。

教育處表示，義竹鄉將在市場旁的臨時停車場新建樂活運動館，館內提供全齡體適能訓練場、新型態健身房、瑜珈韻律教室及多功能活動教室等設施，讓各年齡層民眾都能到場館運動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

而大林鎮是將既有鎮立游泳池改建為樂活運動館，館內設置羽球、桌球綜合球場及樂齡體健設施，讓鎮民有多元運動選擇。

教育處表示，嘉義縣立網球場及縣立田徑場旁的綜合球場也已完成整修，即將開放給民眾使用，未來將持續努力，為民眾提供更完善的運動場地，歡迎大家多加利用，促進身體健康。（編輯：謝雅竹）1140214