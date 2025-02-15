澎湖元宵乞龜 最大米包龜、430兩金龜得主皆連莊

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（中央社澎湖縣15日電）澎湖元宵乞龜活動，最受矚目的湖西龍門觀音宮號稱最大米包龜與馬公山水上帝廟430兩金鑽龜，都由去年得主連莊乞得，如此巧合為今年乞龜再添佳話。

澎湖今年元宵節的乞龜活動在昨天陸續決定得主，湖西龍門觀音宮4萬7000斤米包龜由去年得主呂瑞進以8聖杯乞得，且是連續第5年連莊，明年將奉還4萬8500斤。

馬公山水上帝廟430兩金鑽龜，原本由藝人江泳錡以7聖杯領先，直至昨天深夜，由去年的得主「滿福職人賓士旅遊車隊」以8聖杯超越，明年將增加1兩還願。

鎖港北極殿260兩的金靈龜，則由曾韓金桂擲6聖杯如願乞得，明年將增加6兩還願。澎湖縣議長陳毓仁都向乞得的龜主們祝賀。

江泳錡除了連4年乞得山水上帝廟的120兩花開富貴金龜外，也分別在馬公靈光殿乞得現鈔1萬2000元的「有錢花」錢龜和尖山顯濟殿的5兩金龜，是今年元宵乞龜活動最為風光的一人。

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每年元宵節澎湖全縣大小200多座宮廟，都會有1至3天乞龜習俗，各宮廟提供有黃金龜、金錢龜、米包龜、肪片龜等龜品供乞求，今年特別的是有尖山顯濟殿玄武金磚龜、馬公烏崁靖海宮「TEAM TAIWAN菜菜龜」等，都很吸睛。

除此之外，還安排有遶境、摸彩和猜燈謎等活動，讓元宵比過年還熱鬧，其中澎湖外垵的「金蛇迎新春好運年年增」慶讚元宵點燈祈福活動，因雨勢延至昨天才登場。（編輯：謝雅竹）1140215

澎湖元宵乞龜活動，藝人江泳錡（左）除了連4年乞得山水上帝廟的120兩花開富貴金龜外，也分別在馬公靈光殿乞得現鈔1萬2000元的「有錢花」錢龜和尖山顯濟殿的5兩金龜。（民眾提供）中央社 114年2月15日