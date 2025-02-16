台南月津港燈節落幕 日均遊客近3萬人次創紀錄

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）2025台南月津港燈節展期至今天結束，台南市政府統計開展以來合計吸引約88萬人次造訪，創下日均近3萬人次紀錄，多件科技藝術、互動作品創造話題，遊客迴響十分熱烈。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，「月津港燈節」今年邁入第15屆，以「光的年輪」為主題，呈現此燈節如同年輪一般，從地方作為起點，15年來紮實成長，累積站上國際舞台能量，共規劃藝術燈區、巷弄燈區、月津超新星，以及公19口袋公園等四大展區，總計66組精彩作品。

文化局指出，由燈節藝術能量延伸的「月之美術館」計畫，巷弄作品由居民共同創作，帶領遊客深入鹽水小鎮生活空間，活絡觀光發展，尤其王爺廟巷的「時光」大燈籠更是超人氣拍照打卡點。

文化局指出，燈節期間於月津故事館展出「One &兔，You & Me 兔娃娃布料再生計畫」，運用再生布料製成純手工兔娃娃相當受歡迎，全身版兔娃娃已銷售一空，帶動小鎮藝文觀光產業發展，而鄰近知名小吃店每日座無虛席，成為遊客順遊月津港燈節行程之一。

文化局指出，月津港燈節近年成為國際藝術家參展與交流平台，並由文化局與韓國蘆原文化基金會簽訂文化交流合作協定，顯見在10餘年發展之下，月津港燈節已逐步躍身國際級燈節品牌。

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文化局指出，在市長黃偉哲支持下發展的新燈節品牌「新營波光節」，於新營區天鵝湖公園場域舉行，結合在地人文、自然生態與湖景，打造獨一無二新質感燈節，今年策展將湖面做為大型舞台，上演水幕投影，藉由8件主題作品及環湖光環境，透過藝術策展與創新實驗精神展現地方魅力。

文化局指出，今年將新營波光節與月津港燈節展期稍微錯開，展出至3月16日，期許擴大溪北地區藝文能量，延伸文化觀光效益，民眾可把握時間前往欣賞。（編輯：謝雅竹）1140216