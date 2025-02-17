林俊憲會勘南市北區、南區路口 爭取增設左轉專用道

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）民進黨立委林俊憲爭取於台南市北區、南區多處重要路口增設左轉專用道，今天邀集國土署長吳欣修與台南市府代表現勘，將於近期由市府正式送件至內政部審查。

林俊憲表示，位於南區的健康路與中華西路是市區南側重要幹道，他分別向國土署爭取新台幣4200餘萬及7600餘萬元進行改善，在重要路口增設偏心左轉車道工程陸續完工後，廣受市民好評，原先因左轉車擋住直行車造成交通大打結情況獲得極大改善，交通順暢許多。

林俊憲表示，既然成效良好，就應陸續在市區重要路口施作，讓交通更順暢。

他說，此次市府交通局提報「永續提升人行安全」補助計畫，將申請4890萬經費，預計於北區和緯路的數個大路口，包含文賢路、海安路進行改善，打除分隔島，增設左轉專用車道並改善號誌；而和緯路二段從西門路口至公園路口間，還會施作瓶頸路段改善，調整車道配置，並增設左轉車道。

林俊憲指出，除北區和緯路外，南區的中華南路、金華路與南和路口因有多條岔路交匯，也有改善必要，將趁此次計畫一併送件，將中華南路分隔島打除，增設左轉專用車道。

台南市政府簡報指出，目前此案還在內部作業中，交通局已於4日發文給提案窗口工務局彙整，預計於完成內部審查程序後，正式提報內政部國土署審查，屆時希望林俊憲能全力協助向中央爭取。

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吳欣修表示，雖然面對國會預算僵局，計畫多少有些影響，但仍會全力支持，也允諾在市府送件後會盡快完成相關審核，讓改善工程順利進行。

林俊憲表示，近年來他大力爭取在市區多處增設左轉專用道，因為等待左轉車輛造成後方車輛必須往外切，除阻礙交通，更會增加車禍風險，良好道路設計能有效改善台南交通，會以此為目標，繼續爭取推動，讓整個台南「都好轉」。（編輯：陳仁華）1140217