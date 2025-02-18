加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

彰縣獲配發5500劑流感疫苗 65歲以上長者先接種

2025/2/18 14:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化18日電）衛福部疾管署增購10萬劑公費流感疫苗已到貨，有5500劑配發給彰化縣，彰化縣衛生局指出，縣內65歲以上長者接種率雖已達55%，不過配發的疫苗還是要先讓長輩們接種。

藝人大S流感重症驟逝引發民眾搶著接種流感疫苗，政府增購10萬劑公費疫苗，提供65歲以上等11類高風險族群施打，而衛福部疾病管制署增購的10萬劑疫苗已到貨，開始分發到各縣市，彰化縣則配發到5500劑疫苗。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受中央社記者電訪時說，65歲以上長者屬高風險族群，以往施打流感疫苗時，接種率最高曾有70%，不過近幾年接種率較低，約為5成上下，其中彰化縣去年底至今65歲以上長者接種率為55%，但還是希望疫苗到貨後，長輩們能夠和醫療院所及衛生所聯繫預約流感疫苗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

衛生局說明，5500劑疫苗數量不多，2月20日起供65歲以上長者、55歲以上原住民、安養長期照顧服務等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒等高風險族群接種。

衛生局指出，台灣仍處流感流行期，如果出現呼吸困難、血痰或痰液變濃、胸痛等症狀持續72小時，請儘速就醫，及時治療。（編輯：林恕暉）1140218

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：