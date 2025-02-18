加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

攜手舞鈴劇場 紙風車卡車巡演嘉義鹿草獻新劇

2025/2/18 16:00（2/18 16:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紙風車台灣鄉村卡車藝術工程由RC文化藝術基金會與紙風車文教基金會共同發起，28日晚間將到嘉義縣鹿草圓山宮巡演，攜手舞鈴劇場帶來「海洋之心」，呈現精彩的扯鈴技藝演出。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月18日
紙風車台灣鄉村卡車藝術工程由RC文化藝術基金會與紙風車文教基金會共同發起，28日晚間將到嘉義縣鹿草圓山宮巡演，攜手舞鈴劇場帶來「海洋之心」，呈現精彩的扯鈴技藝演出。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義市18日電）自紙風車劇團藝術卡車巡演啟動以來首次到嘉義縣鹿草鄉演出，2月28日晚間攜手舞鈴劇場帶來「海洋之心」，邀請鄉親到鹿草圓山宮欣賞全新的表演藝術。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，此次活動由縣政府及嘉義縣文化觀光局共同主辦、財團法人RC文化藝術基金會贊助。

縣府指出，舞鈴劇場「海洋之心」表演呈現精彩的扯鈴技藝演出，是首次登上藝術卡車，期盼為觀眾帶來不同以往的藝術饗宴。

google news透過 Google News追蹤中央社

縣府表示，「紙風車台灣卡車鄉村藝術工程」自2014年起由RC文化藝術基金會與紙風車文教基金會共同發起，秉持著「孩子不能來，我們去」的初心，透過物流車改裝的舞台，帶著許多表演團體，深入各城鎮表演，過去10年共演出286場，累積近47萬觀賞人次。

期間，藝術卡車做了兩次車身改版彩繪，更在2021年將卡車整體升級到17噸大小，舞台尺寸擴大，車身則與國際知名塗鴉藝術家BOUNCE合作重新繪製。（編輯：李亨山）1140218

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：