文化to go 逾千名學子走出校園認識台南歷史

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（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市「走出校園、文化to go」計畫開跑5個月，市府統計，截至今年1月，已媒合全市43所學校及啟動60輛專車，引領逾1600名學子走出校園，深度認識台南歷史。

南市府文化局指出，「走出校園、文化to go」計畫，引領學子走出校園，踏入台南歷史及人文場域，以實際走訪、AR擴增實境等方式，建立文化認同與自信。

文化局表示，此計畫主題的「台南歷史建築寶庫：發現博物館之都的文化寶藏」路線，結合歷史與文學發展脈絡，串聯台南市立博物館、赤崁樓及國立台灣文學館，帶領學子欣賞不同時期建築與古蹟之美。

台南市立博物館濃縮荷據、明鄭、清領及日治時期歷史足跡；赤崁樓舊稱普羅民遮城，是荷據軍事堡壘，也為台灣大航海時代拉開帷幕；台灣文學館建築外觀獨特，日治是「台南州廳」，如今是保存台灣文學重要基地。

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此外，「台灣與世界相遇」結合台灣歷史博物館、安平古堡及安平樹屋。從400年前荷蘭人踏上台灣起，台灣正式在世界亮相，安平古堡前身是熱蘭遮城，從軍事堡壘演變成觀光勝地。

文化局表示，學子一步步探索台南歷史瑰寶，也對導覽內容及許多課堂未提及知識感到興趣，不斷吸收台南歷史知識，以雙腳踏足每一片歷史軌跡，彷彿課本上歷史人物現身，感受這座城市豐富文化底蘊。（編輯：李淑華）1140220