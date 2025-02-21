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嘉義縣南新國小天橋拆除 晚間封閉道路施工

2025/2/21 17:24（2/21 17:46 更新）
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嘉義縣政府改善太保市南新國小通學環境，學校前大路口拆分為2個路口順暢車流，並拆除校門口使用率低的人行天橋，21日晚間封路施工。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月21日
嘉義縣政府改善太保市南新國小通學環境，學校前大路口拆分為2個路口順暢車流，並拆除校門口使用率低的人行天橋，21日晚間封路施工。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 114年2月21日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣政府改善太保市南新國小通學環境，學校前大路口拆分為2個路口順暢車流，並拆除校門口使用率低、跨北港路天橋，預計今晚9時封路施工至明天上午9時，民眾往來須改道。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，南新國小前路口銜接北港路二段、中山路一段、中山路一段138巷、中興路二段及南埤路等5條道路，為7岔路口，路口範圍過大，無安全空間供學童及行人穿越，且車流動線混亂，近3年肇事紀錄高達120件。

為緩解道路壅塞、提升交通運輸效益，縣府建設處規劃將學生接送區移至校內，並分流車種及時段，也將原先學校前方大路口拆分為2個路口，縮小並簡化，明確化車流動線。

另外，拆除既有使用率低的人行天橋，以及南新派出所圍牆退縮作為人行空間，路口轉角處人行道加大，提供行人安全停等空間，及縮短行人穿越路口距離。

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建設處指出，南新國小方圓約800公尺周邊7處路口，將新設行穿線、行人專用號誌及劃設機車停等區，友善行人及機車的用路環境，改善經費約新台幣6000萬元。

建設處表示，因天橋拆除採全線封閉方式作業，為避免施工造成當地交通過甚，於夜間時段施工，今晚要通過此路段須改道。（編輯：郭諭儒）1140221

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