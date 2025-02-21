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寶可夢新北大都會公園熱鬧回歸 民眾齊聚抓寶

2025/2/21 19:36（2/21 19:46 更新）
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「Pokémon GO Tour：合眾地區」活動21日在新北大都會公園登場，現場有大型皮卡丘充氣裝置，市長侯友宜（前）開心玩起跳拍。中央社記者趙敏雅攝 114年2月21日
「Pokémon GO Tour：合眾地區」活動21日在新北大都會公園登場，現場有大型皮卡丘充氣裝置，市長侯友宜（前）開心玩起跳拍。中央社記者趙敏雅攝 114年2月21日
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（中央社記者趙敏雅新北21日電）為期3天的「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」活動今天在大都會公園登場，這次再回歸新北，不少民眾帶小孩同樂，也有人從高雄趕來抓寶，甚至有外籍觀光客到場，十分熱鬧。

新北市政府觀光旅遊局表示，這次活動打造四季主題棲息地，以春、夏、秋、冬為題巨型藝術造景，在每種棲息地都有機會遇見不同樣貌的「四季鹿」。

觀光旅遊局指出，活動除了有皮卡丘見面會外，限量發送的皮卡丘造型遮陽帽也成為熱門周邊，主辦單位還規劃多處拍照打卡景點，吸引玩家紛紛拿出相機、手機拍照記錄。

今天天氣較冷，仍吸引大批民眾前來抓寶，來自高雄的謝姓民眾告訴中央社記者，他與朋友凌晨3時出發北上，上午7時許抵達現場，已有許多人等待。

謝姓民眾說，花費新台幣千餘元購入2天活動票券，期待抓到稀有角色。

新北市長侯友宜致詞時指出，6年前新北大都會公園迎來寶可夢，這次活動不僅是遊戲與城市融合，也是向全世界展示新北魅力的最佳機會，市府與美國Niantic公司攜手合作，推出10條官方路線帶領玩家深入探索新北多元城市風貌。

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侯友宜表示，這次還推出首次在台灣亮相的「闇黑酋雷姆」及「焰白酋雷姆」限定角色，將滿足訓練家們收集慾，大家一起用「用玩的方式」建立友誼橋梁。

觀旅局指出，「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」活動將持續到2月23日，歡迎訓練家把握機會，捕捉精彩回憶、探索新北。（編輯：戴光育）1140221

為期3天的「Pokémon GO Tour：合眾地區」活動21日在新北大都會公園登場，市長侯友宜（圖）致詞後，在台上與皮卡丘玩偶自拍。中央社記者趙敏雅攝 114年2月21日
為期3天的「Pokémon GO Tour：合眾地區」活動21日在新北大都會公園登場，市長侯友宜（圖）致詞後，在台上與皮卡丘玩偶自拍。中央社記者趙敏雅攝 114年2月21日
「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」活動正式在大都會公園展開，主辦單位還規劃多處拍照打卡景點，21日吸引民眾前來拍照記錄。中央社記者趙敏雅攝 114年2月21日
「Pokémon GO Tour：合眾地區－新北市」活動正式在大都會公園展開，主辦單位還規劃多處拍照打卡景點，21日吸引民眾前來拍照記錄。中央社記者趙敏雅攝 114年2月21日
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