高雄日光海島生活節 首日湧4.5萬人次

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市週末舉辦「日光海島生活節」，市府行政暨國際處統計，昨天首日就創下4.5萬人次湧入，中央公園化身全球文化舞台，逾160個多國美食與文創攤位吸引人潮。

行政暨國際處長張硯卿表示，今天是活動最後一天，民眾可把握機會到場，享受由菲裔爵士樂歌手Roxanne Barcelo、泰國人氣歌手James Alyn、台灣金曲歌手阿爆等人演出。

行政暨國際處透過新聞稿指出，日光海島生活節昨天首日吸引大批民眾湧入中央公園，創下4.5萬人次湧入。超過160個美食、文創攤位人潮滿滿，民眾嚐鮮來自美國、菲律賓、泰國、日本、東南亞及高雄人氣美食。

此外，印尼蠟染拖鞋、泰國環保紙書籤、越南立體捲紙藝術、菲律賓膠帶氣球與紙藝花籃DIY等獨特文化體驗也吸引民眾加入。還有全家打造的期間限定「多元文化快閃店」，以及互動共融攝影展、藤球體驗等活動。

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行政暨國際處指出，中央公園開闢海島、互動、不插電等3個舞台，吸引民眾駐足聆聽。今天是日光海島生活節活動最後一天，歡迎民眾把握最後機會參與。

日光海島生活節由高雄市行政暨國際處、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、泰國貿易經濟辦事處合辦；日月光、台灣福興文教基金會、奎爾特國際企業股份有限公司、iPASS一卡通、東聯互動、聯邦銀行、全家便利商店、高雄捷運公司贊助。（編輯：張雅淨）1140223