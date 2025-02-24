南投高中生設計居家地震防護 獲發明展選拔賽金牌

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投高中學生設計「撐住！我來罩你」地震緊急防護裝置，參加世界青少年發明展台灣選拔賽獲金牌，概念為裝置平時是隱藏牆面，達一定震度自動啟動，形成穩固三角空間供避難。

南投高中學生張庭睿、林子涵、陳宥崴組隊參加今年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽，以作品「撐住！我來罩你」地震緊急防護裝置獲災害應變類別金牌。南投高中校長傅國樑今天說，學校長期致力培養學生創意思維，獲獎是學生榮耀，更是學校創新教育里程碑。

根據作品說明簡報圖，裝置安裝在屋內，平時是隱藏牆面，當偵測地震達一定程度即自動啟動，形成穩固三角空間讓人避難，同時傳送求救訊號，由於外力沿著三條邊傳遞，使結構保持穩定不易變形，裝置可強化老屋安全性，且成本低廉、好收納不占空間。

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指導老師林晏旬、羅仕旻、范富強說，作品是居家地震緊急防護裝置，結合科技與人性化設計，提升災害應變效率及更安全防護；作品從發想概念到實際應用，團隊經多次測試與改良，最終成功獲金牌，南投高中將持續推動科技創新教育，鼓勵學生參與各類科學競賽。

南投縣學生參加這次發明展共獲2金1銀4銅，另1面金牌為鯉魚國小五年級學生陳煥舉、陳可庭、林柚辰共同設計「樹洞：智慧家居與情感互動語音夥伴」，針對高齡族群，結合物聯網與人工智慧技術，裝置透過台語語音分析及情感反饋，提供長輩溫暖陪伴。（編輯：陳清芳）1140224