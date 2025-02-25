通知機車排氣定檢 台南115年起全面無紙化

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市機車定檢到檢率連續8年超過8成，預計於民國115年起實施定檢通知全面E化，停發通知明信片，車主可至環保局簡訊通知系統登記手機號碼及車牌，定期收到簡訊通知。

台南市環保局長許仁澤今天透過新聞稿表示，出廠滿5年機車每年應於行照發照月份前後1個月內進行排氣檢驗，過去採明信片通知車主，除耗損大量紙本資源，亦常因車籍地址變動等因素，造成無法有效投遞。

許仁澤指出，近年由公務機關率先落實E化簡訊通知到檢，更透過機車業者宣導、進入校園及社區等多元化管道逐步推動簡訊通知，113年機車到檢率達86.19%，創歷年新高，並連續8年超過8成，預計115年起全面E化，呼籲市民支持配合。

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他說，台南市已累積30萬筆簡訊通知資料，僅將手機與車牌資料用於通知，不會使用他途，請民眾放心配合，市民可至台南市環保局機車定檢簡訊通知系統（https://reurl.cc/9OYK68）登記手機號碼，環保局會在每年應定檢時間寄發簡訊通知。

許仁澤指出，車輛即使處於不使用狀態，只要車籍未註銷仍需完成定期檢驗，台南市109年迄今已淘汰23.5萬輛老舊機車，114年汰舊換新補助方案擴大，最高補助達新台幣3萬4500元，並新增物流業者與淹水災損戶適用。（編輯：張雅淨）1140225