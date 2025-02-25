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基隆市遠傳用戶突斷訊 網友留言抱怨、要求退錢

2025/2/25 15:41（2/25 15:51 更新）
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遠傳電信基隆市用戶24日深夜突然斷訊，遠傳電信表示，基地台接回機房的光纖網路遭人為破壞，造成部分位於基隆、新北地區用戶無法使用電話及行動上網服務，搶修後已於25日凌晨恢復，並發送簡訊向用戶表達歉意。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月25日
遠傳電信基隆市用戶24日深夜突然斷訊，遠傳電信表示，基地台接回機房的光纖網路遭人為破壞，造成部分位於基隆、新北地區用戶無法使用電話及行動上網服務，搶修後已於25日凌晨恢復，並發送簡訊向用戶表達歉意。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年2月25日
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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）遠傳電信基隆用戶昨天深夜突然斷訊，許多市民一開始還以為手機壞了或忘記繳費被斷訊，上網查詢才發現並非個案，紛紛留言抱怨，有網友說「只有遠傳，沒有訊號」，並要求退錢。

張姓基隆市民表示，昨天深夜11時手機訊號突然斷訊，出現「緊急電話」文字，數度重新開機仍未恢復，還以為沒有繳費導致斷訊，友人用手機查詢遠傳電信官網，也未見任何公告，上基隆臉書社團網爬文後，發現許多網友也有同樣情形，紛紛留言「斷訊+1」，直到今天凌晨4時許才恢復正常。

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民進黨基隆市議員施偉政表示，遠傳電信基隆市用戶昨天深夜突然斷訊，許多市民一開始還以為手機壞了，他的服務處同事也有同樣情形，他在臉書發文後獲得許多市民回應，遠傳電信似乎在基隆全市都無訊號，發生這麼嚴重的事情，遠傳電信高層要給個說法。

遠傳電信表示，基地台接回機房的光纖網路昨天深夜遭人為破壞，造成部分位於基隆、新北地區用戶無法使用電話及行動上網服務，經搶修後，已於今天凌晨全數恢復服務，對於造成用戶的不便，深感歉意。（編輯：李錫璋）1140225

#遠傳電信
#民進黨
#基隆市
#臉書
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