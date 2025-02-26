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嘉縣12家業者取得國際永續水產品驗證 估獲2億訂單

2025/2/26 13:55
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（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣輔導12家水產品養殖戶及加工廠，取得ASC與BAP國際永續水產品驗證，這12家今天與5家通路業者在縣府簽署採購意向，預估今年採購金額可達新台幣2億元。

翁章梁今天上午表揚嘉義縣12家水產品養殖戶及加工廠取得國際永續水產品驗證，並邀請漁業署副署長陳建佑見證台灣主婦聯盟生活消費合作社、聖德科斯生機食品、佳鮮國際、漢神國際及萬里環保事業公司5家通路業者，與取得驗證業者簽署採購意向。

翁章梁接受媒體聯訪表示，農業處積極輔導養殖戶及加工廠取得國際驗證，加強產品外銷力道，也協助媒合通路業者讓更多消費者品嚐到嘉義縣最優質漁產品，縣府將持續支持漁民拓展海外市場。

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陳建佑表示，嘉縣府自創品牌「嘉義優鮮」農漁產品，在國內外市場已有不錯表現，台灣有近20%養殖魚產品外銷，若業者能取得國際認證，有助提升競爭力。

縣府農業處表示，嘉義縣今年取得ASC（水產養殖管理委員會）及BAP（最佳水產養殖規範）驗證12家業者養殖場驗證面積33.5公頃、年產值達6.3億元；取得國際驗證數及魚種品項取得驗證數皆為全國第一，其中金目鱸養殖場是全國第一間取得ASC驗證。（編輯：陳仁華）1140226

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