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屏東北野祭3/14起連3天 體驗紮營感受高樹鄉魅力

2025/2/26 15:04（2/26 15:26 更新）
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「2025屏東北野祭PP Festival」於3月14日一連3天登場，縣府規劃戶外大型活動，可體驗車露及紮營，還有超過20組團隊演出，活動免費入場，邀請民眾一起感受高樹鄉魅力。圖為2024年屏東北野祭活動情況。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月26日
「2025屏東北野祭PP Festival」於3月14日一連3天登場，縣府規劃戶外大型活動，可體驗車露及紮營，還有超過20組團隊演出，活動免費入場，邀請民眾一起感受高樹鄉魅力。圖為2024年屏東北野祭活動情況。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 114年2月26日
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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）「2025屏東北野祭PP Festival」3月14日一連3天登場，縣府規劃戶外大型活動，可體驗紮營，還有逾20組團隊演出、100家特色市集等，免費入場，邀民眾感受高樹鄉魅力。

屏東縣政府今天舉行活動記者會，宣布春季戶外大型活動「2025屏東北野祭PP Festival」，於3月14至16日在高樹鄉新豐親水公園舉辦，時間從下午3時至晚間9時，活動免費進場。

縣府交通旅遊處長黃國維會中表示，今年以「#進入北野#Call for Entries for PP Festival」為主軸，邀集多家露營帳篷、野營周邊設備及露營車共同響應，活動現場也有提供民眾體驗紮營樂趣，舞台區也有超過20組團隊輪番演出。

除音樂演出外，現場也可參與多種體驗，包含苔球製作、綠植上板、排灣族琉璃求生手環及樹皮創作等各種質感手作工作坊；另外，今年也規劃寵物區、野餐區、在地特色市集與風格美食攤位，並打造親子互動體驗區及親子闖關賽，高樹鄉公所因應活動，加碼新豐親水公園於活動期間開放，從下午1時開放至晚間6時。

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交旅處提及，活動期間規劃接駁車，於屏東火車站出發直達會場，發車時間分別為3月14日下午4時、3月15及16日下午2時，回程班次最晚為晚間9時30分，同時安排免費「復康巴士接駁車」，活動期間每天下午3時至晚間9時。

交旅處表示，主視覺融入屏北元素，以尾寮山、荖濃溪、陽光為靈感，透過錯視手法拆解地層、山稜線、野營裝置，並以芋頭葉、鳳梨田、棗綠色及屏北夜空為品牌主色，打造專屬「2025屏東北野祭」活動主視覺，同時推出一系列周邊商品，已在官網開放預購。（編輯：陳仁華）1140226

黃國維
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