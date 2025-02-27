2025台南車展登場 多款超跑、知名品牌新車亮相

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（中央社記者張榮祥台南27日電）2025台南車展今天在大台南會展中心登場，逾110家廠商設置550個攤位，展出多款超跑及眾多知名品牌新車，展期至3月2日。

台南市長黃偉哲今天出席2025台南車展（Tainan Autoshow）剪綵儀式，他表示，台南是許多汽車零組件生產冠軍，汽車相關配備品質也是首屈一指、已成功進入國際市場。今年是第3年舉辦車展，相信觀展人數和銷售營業額將突破往年，提升經濟價值效益。

市府新聞稿指出，今年車展逾110家廠商齊聚，展出550個攤位，包含新車暨能源車區、重機暨二輪車區、汽機車零配件區、汽機車周邊配件區等，另有超跑車隊與進口重機車隊快閃活動，還將舉辦汽機車零配件產業論壇，聚焦探討未來汽機車市場發展與轉型契機。

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市府表示，2025台南車展展出多款超跑，新車品牌包括Mercedes-Benz、VOLVO、Tesla、HONDA、NISSAN、MG、Hyundai、匯豐汽車等；大型重型機車則有DUCATI、CFMOTO、APRILIA、KTM、榮秋重機、MOTO GUZZI、DAINESE、alpinestars、shoei、LUBRO、SUZUKI、Kawasaki等。

此外，車展二輪車（含電動機車）涵蓋三陽、光陽、YAMAHA、宏佳騰、偉士牌、eMOVING、Gogoro、PGO、可愛馬等，品牌多樣。（編輯：張雅淨）1140227