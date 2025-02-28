「走跑高雄」解鎖任務可抽獎 助建立規律運動習慣

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（中央社記者林巧璉高雄28日電）高雄運發局與運動紀錄平台「馬拉松世界」合作，打造「走跑高雄」活動，今年運動熱區景點提高至24處，解鎖每日3公里、6000步等任務可獲抽獎券，盼助民眾建立規律運動習慣。

活動今年邁入第2屆，運動發展局今天舉辦「走跑高雄 2.0」啟動記者會，地點選在運動熱區景點之一，綠園道高雄朝元宮（鐵路媽祖）。運發局長侯尊堯率高雄在地跑團等共跑至高雄車站天棚，存下運動紀錄軌跡，宣告任務正式啟動。

運發局表示，今年活動全面改版，與已擁有70多萬會員且是目前國內最多人使用的運動紀錄平台「馬拉松世界」合作，設計多款任務勳章，例如每日3公里、每日6000步、景點運動任務等，透過解鎖任務就能自動獲得抽獎券，讓市民感受趣味互動式運動體驗。

運發局長侯尊堯表示，去年高雄市規律運動人口為37.4%，六都第2，今年計畫功能升級，同個運動熱點也能重複累積，獲得相對應的勳章，有助建立民眾規律運動習慣。請民眾多多分享給親友，運動同時也可感受城市多元風貌。

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走跑高雄2.0在今年規劃24個運動熱點，包括愛河與高流亞灣區、澄清湖、駁二藝術特區、佛光山佛陀紀念館、衛武營都會公園與苓雅運動場、文化中心與高師大田徑場、市立美術館、鳳山運動園區、蓮池潭水域運動中心、國家體育場、大寮捷運站稻香大道與輔英科大、三民家商、西子灣與中山大學田徑場、中正高工田徑場、綠園道、柴山、阿公店水庫、河堤公園、凹子底森林公園、金獅湖風景區、半屏山登山步道、觀音山登山步道、大坪頂運動公園與小港森林公園及小港運動場、高雄都會公園。

運發局說明，民眾6月10日前下載「馬拉松世界」APP，在以上景點運動後，可以取得「景點勳章」和抽獎券，更有機會抽中平板電腦、智慧運動手錶、運動耳機等多項好禮。 活動也與在地商家、運動中心合作推出特別優惠。（編輯：郭諭儒）1140228