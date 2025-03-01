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台南參加新加坡NATAS春季旅展 旅遊業者簽協議

2025/3/1 17:15
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（中央社記者張榮祥台南1日電）新加坡NATAS春季旅展昨天開幕，為期3天，台南市政府首度參展，台南市和新加坡旅遊業者也簽署觀光送客協議，深化雙邊旅遊合作。

市府今天發布新聞稿指出，市府首度參加新加坡NATAS春季旅展，在展區準備台南特色旅遊資訊及農特產品，雙方旅遊業者也簽署協議，期許未來吸引更多新加坡旅客到台南。市府同時推薦3月8日至23日在台南市揭幕的2025年亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展。

南市府觀光旅遊局表示，台南市多年深耕新加坡旅遊市場，此次旅遊業MOU簽署不只帶動雙向觀光產業交流，更讓旅客感受台南歷史文化與美食魅力，期盼雙方持續深化合作。

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觀旅局指出，經濟部國貿署統計，新加坡2024年獲評全球最具競爭力經濟體第一名，觀光需求與消費力高，且和台灣間航班眾多、語言及文化背景相似。

觀旅局表示，交通部觀光署2024年新加坡-台灣旅展民眾問卷調查顯示，88.3%受訪者曾造訪台灣，逾51%訪台3次以上，重遊客比例高，尤其喜歡台灣美食和自然景觀。台南是台灣美食之都，對新加坡旅客具多項吸引力。（編輯：謝雅竹）1140301

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